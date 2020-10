Trump ve výbušných knihách. Vybíráme nejdůležitější informace ze zákulisí Bílého domu

Fire and Fury - Oheň a zloba (2018) | Foto: Reuters

Lehce otravný Bílý dům

První knihou, která o prezidentu Trumpovi vyšla - už tehdy proti jeho vůli -, byla publikace nazvaná Ohnivá zloba: Uvnitř Trumpova Bílého domu (Fire and Fury: Inside the Trump White House). Reportér Michael Wolff kvůli ní hovořil s dvěma sty lidmi, nejznámější z nich je bývalý poradce amerického prezidenta Stephen Bannon.

Ten například Wolffovým prostřednictvím vzpomíná na okamžik, kdy Trump v roce 2016 vyhrál volby: "Krátce po osmé hodině večer během volební noci se sčítání výsledků začalo vyvíjet nečekaným směrem - tedy tak, že by Trump opravdu mohl vyhrát. Donald Junior (syn Donalda Trumpa) řekl svému kamarádovi, že jeho otec vypadá, jako by viděl ducha. Melania (první dáma) byla v slzách - a nebyly to slzy štěstí," stojí v knize.

Nakonec ale přišla poslední změna, když Trump uvěřil, že skutečně má dost schopností na to, stanout v čele Spojených států. Ani potom ale nebyl se vším úplně spokojený. "Trump shledal Bílý dům jako otravný, a dokonce trochu strašidelný. Odebral se do své vlastní ložnice… objednal dvě televizní obrazovky… a zámek na dveře," popisuje Wolff, který díky knize vydělal asi 13 milionů dolarů (skoro 300 milionů korun).

Bannon své údajné výroky v knize později zmírňoval. "Lituji, že to umožnilo odvést pozornost od prezidentových historických zásluh během prvního roku ve funkci," prohlásil Trumpův exporadce. Sám prezident se v reakci na její vydání označil za "velmi stabilního génia".