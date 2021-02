Do Kapitolu se 6. ledna dostalo asi 800 výtržníků, odhaduje šéfka policistů

Dovnitř budovy amerického Kongresu se při nepokojích 6. ledna dostalo asi 800 příznivců tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa. Takový odhad prezentovala úřadující šéfka policejního sboru Kapitolu Yogananda Pittmanová při slyšení v jednom z výborů Sněmovny reprezentantů. Z její výpovědi také vyplývá, že její předchůdce Steven Sund v den výtržností příliš neotálel se snahou povolat národní gardu.

Pokud by byl odhad počtu nepovolaných osob na půdě Kongresu přesný, znamenalo by to, že vyšetřovatelé zatím nedopadli ani třetinu z těch, co 6. ledna vnikli dovnitř. Agentura AP na začátku týdne uvedla, že vyšetřovatelé do té doby zatkli na 230 lidí obviněných z trestných činů v souvislosti s nepokoji.

Ty přerušily projednávání výsledků podzimních prezidentských voleb a vyžádaly si nejméně pět mrtvých včetně jednoho policisty. Předcházela jim soustavná Trumpova snaha zpochybnit vítězství Joea Bidena, které končící prezident v projevu těsně před vypuknutím násilností znovu nepravdivě označil za výsledek podvodu. Na konci projevu své příznivce vyzval k manifestaci u Kapitolu.

Úřady podle AP uvádějí, že na shromáždění u Bílého domu tehdy bylo asi 15 000 lidí a u sídla Kongresu se jich poté sešlo kolem 10 000. Policie Kapitolu rozvášněnému davu, v němž byli i lidé vyzbrojení baseballovými pálkami nebo pepřovým sprejem, nedokázala dlouho odolávat. Obnovit pořádek se podařilo až po několika hodinách, když na místo dorazila národní garda.

Kdo zdržel posily

Na posily se však čekalo poměrně dlouho a jedním z hlavních bodů probíhajícího vyšetřování v Kongresu je objasnit, zda prodlevu zavinili spíše bezpečnostní činitelé Kapitolu nebo ministerstvo obrany. V úterý na toto téma před senátory vypovídal kromě tehdejšího policejního velitele Sunda i bývalý šéf bezpečnosti při Sněmovně reprezentantů Paul Irving, přičemž poskytli rozporuplné informace.

Čtvrteční výpověď Pittmanové dává za pravdu spíše Sundovi. Telefonní záznamy podle ní ukazují, že 6. ledna ve 12:58 kontaktoval Irvinga ve snaze dohodnout žádost o posily. Irving naznačoval, že takový rozhovor proběhl až po druhé hodině, kdy už se výtržníci dostávali dovnitř.

Pittmanová podobně jako Sund, Irving či šéf washingtonské policie Robert Contee uváděla jako příčinu nepřipravenosti bezpečnostních složek absenci informací o rozsáhlé hrozbě. "Žádné takové zpravodajství nebylo. Ačkoli jsme si uvědomovali možnost násilí ze strany extremistů, žádná věrohodná výhrůžka nenaznačovala, že na Kapitol Spojených států zaútočí desetitisíce," řekla kongresmanům.

Sund a další činitelé nicméně po nepokojích sklidili kritiku od demokratů i republikánů, zatímco američtí novináři podotýkali, že různé skupiny na internetových platformách napadení Kapitolu zcela otevřeně plánovaly. Před Bidenovou inaugurací bylo ve Washingtonu nasazeno více než 20 000 příslušníků národní gardy.

Několik tisíc jich v metropoli zůstává a bude tomu tak i v nejbližších dnech. Pittmanová řekla, že míra bezpečnostních opatření se zatím nemůže vrátit na běžnou úroveň. "Víme, že členové ozbrojených skupin, které tady byly 6. ledna, dali najevo svou touhu vyhodit Kapitol do povětří a zabít co nejvíce členů," uvedla policejní velitelka. Tyto výhrůžky jsou podle ní spojené s očekávaným Bidenovým projevem o stavu unie. Jeho termín zatím nebyl oznámen, napsal web Politico.

Vondra: Trumpa jsem hájil, ale fatálně selhal. Byl to brutální útok na vládu práva (video z 8. 1. 2021)