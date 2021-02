Biden: Amerika je zpátky, chceme spolupracovat na ochraně klimatu. Hrozbou je Putin

Americký prezident Joe Biden na digitální Mnichovské bezpečnostní konferenci ujistil, že Spojené státy jsou připraveny opět s Evropou spolupracovat při obraně demokracie i ochraně klimatu. V projevu, ve kterém zkritizoval chování Číny a Ruska, také řekl, že USA dostojí svým závazkům v NATO.

Evropští státníci v čele s kancléřkou Angelou Merkelovou, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem či šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou Bidenova slova přivítali a zdůraznili, že transatlantické vztahy považují za vzor světových hodnot.

"Amerika je zpátky," prohlásil Biden, podle kterého se USA nechtějí ohlížet do minulosti, ale touží hledět do společné budoucnosti. Po čtyřech letech, kdy v Bílém domě úřadoval Donald Trump s vizí "Ameriky na prvním místě", dal dnes jeho nástupce najevo odhodlání své administrativy vrátit Spojeným státům v mnoha ohledech k roli lídra světového společenství.

Evropské spojence, které ujistil o americké podpoře, varoval před očekávaným dlouhodobým soupeřením s Čínou, které se podle něj neobejde bez americko-evropské jednoty.

Biden tvrdě zkritizoval ruského prezidenta Vladimira Putina, který podle něj chce Evropu co nejvíce oslabit. "Pro Kreml je mnohem snadnější provokovat a hrozit samostatným zemím," řekl.

Kritikou nešetřil ani generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, podle kterého se Čína s Ruskem snaží přepsat pravidla tak, aby vyhovovala jejich vlastním zájmům. Vztahy vůči Rusku a Číně označila za zásadní úkoly pro Evropu a USA německá kancléřka Merkelová. Moskvě je třeba podle ní nabídnout spolupráci, ale také jasně pojmenovat rozdíly. Bidenovi nabídla, že němečtí vojáci zůstanou déle v Afghánistánu, pokud to zemi uchrání před radikály. USA nyní přehodnocují původní plán stažení mezinárodních sil z Afghánistánu do konce dubna, na kterém se výměnou za bezpečnostní záruky dohodly s hnutím Tálibán.

Návrat ke klimatické dohodě

Biden rovněž připomněl, že USA se dnes oficiálně vrátily ke globální klimatické dohodě z Paříže. Jeho zmocněnec pro klimatické otázky John Kerry potom varoval, že světu zbývá jen devět let k dosažení ekologického obratu a že uplynulé roky za vlády republikána Trumpa Amerika promarnila.

Francouzský prezident Emmanuel Macron míní, že vedle ochrany klimatu se USA s EU musí soustředit i na obranu demokracie, podporu multilateralismu a zaručení svobody projevu. Šéfka Evropské komise von der Leyenová vybídla Washington, aby se přidal ke snaze Bruselu reformovat kybernetický prostor. Chce, aby nelegální věci ve skutečném světě byly nelegální také on-line. Předseda Evropské rady Charles Michel spolupráci USA a EU označil nejen za nezbytnou, ale také za jedinou možnou cestu k úspěchu.

Vedle nového začátku americko-evropských vztahů byla velkým tématem konference i aktuální pandemie nemoci covid-19. Biden slíbil, že USA věnují na celosvětový očkovací program COVAX další dvě miliardy dolarů (43 miliard korun), čímž dosavadní americkou pomoc zdvojnásobil.

Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, který program COVAX zastřešuje, zdůraznil, že boj s pandemií není možný bez rovného přístupu k vakcíně. Důležité je podle něj investovat do společných kapacit na výrobu očkovací látky a sdílet licence na vakcíny.

Zakladatel společnosti Microsoft a filantrop Bill Gates dnes poukázal na to, že žádný stát nebyl na pandemii připraven, ačkoli podle něj stačilo investovat jen nižší jednotky miliard dolarů, například do výrobních kapacit zmíněných Tedrosem.

Britský premiér Boris Johnson, jehož projev konferenci uzavřel, rovněž hovořil o prevenci a také o vytvoření systému včasného epidemického varování. Svět by měl podle Johnsona pandemii využít jako příležitost k vybudování nového, lepšího a zelenějšího světa. Pandemii označil za šanci i generální tajemník OSN António Guterres. Koronavirus by podle něj mohl být impulzem k nápravě mezinárodních vztahů a ke společnému dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.