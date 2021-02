Trumpova obhajoba v Senátu kritizovala proces, popřela "vzpouru"

Obvinění Donalda Trumpa z "podněcování ke vzpouře" je protiústavní, nepodložené a politicky motivované a žádná "vzpoura" se 6. ledna nekonala. I takové argumenty předkládala exprezidentova obhajoba během své poměrně krátké hlavní prezentace při projednávání ústavní žaloby v americkém Senátu.

Trumpův tým útočil na politiky Demokratické strany i na média, na kontě má také vícero zavádějících tvrzení. Podle deníku The New York Times (NYT) se snažil přepisovat dějiny Trumpova prezidentství.

"Klíčovou otázkou tohoto případu je velmi úzký bod vznesený proti 45. prezidentovi. A tím bodem je: Dopustil se 45. prezident podněcování, oni nadále říkají vzpoury. Je zjevné, že žádná vzpoura nebyla," řekl Trumpův zástupce Bruce Castor. Vzpoura podle něj zahrnuje "převzetí země, stínovou vládu, převzetí televizních stanic".

Američtí novináři ihned podotýkali, že události 6. ledna splňují slovníkovou definici vzpoury. Websterův slovník hovoří o "aktu nebo případu revolty proti občanské autoritě nebo ustavené vládě". Lídr republikánských senátorů Mitch McConnell v den nepokojů po vytlačení výtržníků z Kapitolu mluvil o "neúspěšné vzpouře".

Proces kolem ústavní žaloby, která z napadení sídla Kongresu vzešla, se v pátek rychle blížil do závěrečných fází, neboť obhajoba nakonec z přidělených 16 hodin jednacího času využila asi tři. Nyní dostanou senátoři možnost klást oběma stranám dotazy, předvolání svědků je podle amerických médií nepravděpodobné. Podle televize CNN by mohlo závěrečné hlasování přijít už v sobotu odpoledne (večer SEČ).

"Článek impeachmentu ležící před Senátem je nespravedlivým a hrubě protiústavním činem politické msty," řekl na úvod pátečního jednání obhájce Michael van der Veen. O tom, zda může proces pokračovat, ačkoli už obžalovaný opustil prezidentskou funkci, se debatovalo v úterý a Senát následně námitku Trumpova týmu odmítl.

Van der Veen také označil za "absurdní" naznačovat, že Trumpův projev před vypuknutím nepokojů v Kapitolu představoval podněcování trestné činnosti. Tehdejší prezident prý stoupence nabádal ke konfrontaci s oponenty v primárkách či k prosazování volebních reforem. "Celé jeho napadení volebních výsledků bylo zcela zaměřené na to, jak může příslušný občanský proces odpovědět na jakékoli pochybnosti," řekl van der Veen.

NYT: Obhájci se snaží přepsat příběh

Podle NYT se tým obhájců snažil přepisovat příběh Trumpovy povolební kampaně i jeho činů ze 6. ledna. Hlava státu tehdy své příznivce vyzvala k pochodu k sídlu Kongresu s tím, aby protestovali "poklidně a vlastenecky", také ale 6. ledna hovořil o "boji" za záchranu země a o tom, že "nemůžeme dopustit", aby do Bílého domu nastoupil "nelegitimní prezident". Tím myslel Joea Bidena, jehož vítězství ve volbách v té době už dva měsíce odmítal uznat.

Trump podle van der Veena nikdy nepoužil "jazyk podněcování", jeho vyjádření o "boji jako o život" nebo o zastavení "krádeže voleb" prý představují běžnou politickou rétoriku. Tento argument exprezidentovi právníci opírali o klipy výroků demokratických politiků obsahujících slova "boj" nebo "bojovat" v různých kontextech, včetně boje proti koronaviru.

Trumpovi příznivci po zmíněném projevu u Bílého domu obsadili značnou část Kapitolu a narušili projednávání výsledků prezidentské volby. Demokratičtí kongresmani, kteří aktuálně v Senátu vystupují jako prokuratura, popisovali události 6. ledna jako výsledek Trumpových slov a činů z toho dne i z předchozích týdnů a měsíců. Připomenuli neochotu Trumpa odsuzovat násilné chování svých příznivců i to, že se od počínání výtržníků v Kongresu distancoval až dlouho po obnovení pořádku.

"Ukázali jsme vám, jak to vše začalo velkou lží, tvrzením, že volby byly zmanipulované. (…) Ukázali jsme vám, jak prezident Trump tu lež šířil," řekl jeden z předkladatelů ústavní žaloby Joe Neguse. "Necháme-li to bez odpovědi, kdo nám zaručí, že se to nestane znovu?" tázal se senátorů.

Trumpovi obhájci demokraty obviňovali z "intelektuální nečestnosti" či z pokrytectví. Kritizovali, že argumentovali na základě zpravodajských článků, a útočili i na média. Sami se ovšem dopouštěli manipulací, například když van der Veen řekl, že při nepokojích v Kapitolu zatkli "lídra antify". Nepřesné bylo i jeho tvrzení, že první vyjádření Trumpa po vypuknutí nepokojů vyzývala k ukončení násilí. Trump ale bezprostředně po vpádu výtržníků do Kongresu na twitteru kritizoval viceprezidenta Mikea Pence a příspěvek zakončil slovy: "USA chtějí pravdu!"

Trump jako první z amerických prezidentů čelí ústavní žalobě podruhé. Očekává se, že stejně jako loni bude 45. prezident USA osvobozen, neboť drtivá většina republikánských senátorů odmítla ústavnost soudu.

Video: Nové záběry z Kapitolu ukazují děsivou převahu vzbouřenců a bezmoc policistů