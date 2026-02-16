Přeskočit na obsah
Zahraničí

Desetitisíce uživatelů po celém světě zasáhl další výpadek sociální sítě X

ČTK

Desetitisíce uživatelů v pondělí po celém světě hlásí výpadek sociální sítě X miliardáře Elona Muska. Kolem 14:30 SEČ šlo podle serveru Downdetector o 42.449 uživatelů ve Spojených státech a 11.388 v Británii. Za Českou republiku server evidoval 431 hlášení.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Reklama

Počet zasažených uživatelů může být ovšem výrazně vyšší, než kolik jich nahlásí potíže prostřednictvím této služby. Web sleduje výpadky shromažďováním hlášení o stavu služeb z více zdrojů.

Síť X měla naposledy výpadek na začátku února, podle webu Downdetector zasáhl více než 19 tisíc uživatelů v USA. Výpadek tehdy trval přibližně 45 minut.

Související

Musk loni oznámil, že kontrolu nad sítí X převzal jeho start-up pro umělou inteligenci xAI, který získal firmu X Corp, což je provozovatel sítě X. Start-up vyvíjí rovněž chatbota Grok, kterého síť X integrovala do své platformy.

