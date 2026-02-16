Desetitisíce uživatelů po celém světě zasáhl další výpadek sociální sítě X

Desetitisíce uživatelů v pondělí po celém světě hlásí výpadek sociální sítě X miliardáře Elona Muska. Kolem 14:30 SEČ šlo podle serveru Downdetector o 42.449 uživatelů ve Spojených státech a 11.388 v Británii. Za Českou republiku server evidoval 431 hlášení.
Počet zasažených uživatelů může být ovšem výrazně vyšší, než kolik jich nahlásí potíže prostřednictvím této služby. Web sleduje výpadky shromažďováním hlášení o stavu služeb z více zdrojů.
Síť X měla naposledy výpadek na začátku února, podle webu Downdetector zasáhl více než 19 tisíc uživatelů v USA. Výpadek tehdy trval přibližně 45 minut.
Musk loni oznámil, že kontrolu nad sítí X převzal jeho start-up pro umělou inteligenci xAI, který získal firmu X Corp, což je provozovatel sítě X. Start-up vyvíjí rovněž chatbota Grok, kterého síť X integrovala do své platformy.
ŽIVĚRuská Brjanská oblast hlásí po ukrajinských úderech výpadky elektřiny
Po úderech ukrajinských dronů v západoruské Brjanské oblasti je několik obcí a část města Brjansk bez elektřiny a tepla. Na síti Telegram to v neděli večer oznámil brjanský gubernátor Alexandr Bogomaz
Bláznivý slalom. Zničený Nor utekl k lesu, vyzvedla ho policie. Čech rýpl do stavitele
Olympijským vítězem ve slalomu se stal v italském Bormiu Švýcar Loic Meillard. Druhé kolo přitom mělo dramatické vyvrcholení. Vedoucí muž po prvním dějství, Nor Atle Lie McGrath, v úplně poslední jízdě chyboval a nedokončil. Obrovské zklamání pak vyjádřil málo vídaným způsobem.
ŽIVĚVztahy USA a Maďarska vstupují do zlaté éry, řekl Marco Rubio
Spojené státy a Maďarsko pokračují v budování blízkých vztahů, ohlásil americký ministr zahraničí, Marco Rubio na schůzce s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Premiér Orbán patří k největším stoupencům Trumpa mezi evropskými politiky a v pondělí řekl, že ve vztazích mezi Spojenými státy a Maďarskem od Trumpova loňského návratu k moci "neexistuje žádný konfliktní bod".
Zlatá éra, dokud jste vy lídrem této země. Rubio požehnal Orbánovi před volbami
Spojené státy a Maďarsko vstupují do zlaté éry bilaterálních vztahů, řekl při schůzce s maďarským premiérem Viktorem Orbánem americký ministr zahraničí Marco Rubio. Orbána podle agentur ujistil, že má plnou podporu šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Maďarsko v dubnu čekají parlamentní volby, které pro Orbána znamenají největší výzvu od roku 2010, kdy je u moci.
Ukrajinský dluh dosáhl kritické hranice. Analytici popisují, co Ukrajinu zachrání
Válka si kromě životů vybírá i finanční daň. Ukrajinský dluh raketově roste, na konci loňského roku překročil hranici 213 miliard dolarů. To je skoro 100 procent HDP země. I přesto, že dluh dosahuje kritické hranice, analytici upozorňují, že realita je méně hrozivá, než se na první pohled zdá.