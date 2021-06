Krvavé vodní pólo v Melbourne. Rána pěstí spustila bitku, jakou olympiáda nepamatuje

Až v listopadu začaly netradičně v roce 1956 letní olympijské hry v Melbourne. Stalo se tak týdny od chvíle, kdy sovětské tanky rozdrtily maďarské povstání. Více než sedm stovek lidí zemřelo, 200 tisíc Maďarů uprchlo do zahraničí a k moci sovětské jednotky pod velením maršála Ivana Koněva dosadily kolaborantskou vládu Jánose Kádára. Seriál Aktuálně.cz Bouřlivé olympiády pokračuje druhým dílem.

V roce 1956, jen krátce po sovětské invazi, bylo pro maďarské sportovce složité koncentrovat se na olympijské hry. Maďarský tým vodních pólistů byl v době vrcholící krize na soustředění v Československu. Hráči neměli moc informací o tom, co se děje doma. Podrobnosti se dozvěděli až po příletu do olympijského Melbourne.

Vedení maďarské výpravy se postavilo na stranu protisovětských povstalců. V olympijské vesnici vlála stará maďarská vlajka bez komunistických symbolů a maďarští sportovci s ní dokonce pochodovali na zahajovacím ceremoniálu.

Ve finálové skupině turnaje vodních pólistů na sebe narazily Maďarsko a Sovětský svaz. Vodní pólo je v Maďarsku dodnes velmi populární sport a maďarská liga patří k nejkvalitnějším na světě. Odcházejí do ní hrát špičkoví hráči z celé Evropy. Je to národní sport, podobně jako v Česku lední hokej.

Zápas v Melbourne 6. prosince 1956 měl vzhledem k událostem v Maďarsku samozřejmě politický přesah. Do hlediště dorazily stovky maďarských emigrantů, kteří mohutně povzbuzovali svůj celek a pískali na sovětský tým.

Zápas byl od začátku velmi tvrdý, s hrubými fauly a kopanci pod vodou na obou stranách. "Uměli jsme rusky, takže jsme se snažili je provokovat. Vyvést je z míry," popsal později ve filmovém dokumentu Ervin Zádor, jeden z hráčů maďarského týmu.

Seriál Aktuálně.cz Bouřlivé olympiády Olympiády mají být z podstaty nepolitické. Přesto se ve 20. století staly dějištěm protestů, ukázkou moci totalitních režimů nebo místem, kde docházelo k teroristickým útokům. Zřetelně se tu projevovala nejen síla sportovců, ale také nejmocnějších vůdců planety. Deník Aktuálně.cz přináší sérii textů věnovaných pohnuté historii klání pod pěti kruhy. V seriálu Bouřlivé olympiády bude postupně každou neděli zveřejňovat příběhy her, které vstoupily do dějin jinak než jenom sportovními výkony. Již jsme publikovali: Berlín 1936. Když se olympiáda stane zvrácenou reklamou na nacismus

Mela, jakou olympiáda nezažila

Právě jednadvacetiletý Zádor se stal hlavní postavou utkání. Před koncem za stavu 4:0 pro Maďarsko rozhodčí zapísknutím přerušil hru (vodní pólo se hraje na čtvrtiny po osmi minutách čistého času). V tu chvíli se před Zádorem vztyčil sovětský hráč Valentin Prokopov a vší silou ho rukou udeřil do tváře.

Voda kolem se zbarvila doruda, a když zraněný Maďar vylézal se zkrveným okem z bazénu, vypadal, jako kdyby vystoupil z filmového hororu. Úder spustil nevídanou melu, jakou předtím ani poté olympiáda nezažila.

Rozzuření maďarští diváci běželi k bazénu, plivali na sovětské hráče a hrozili jim pěstmi. Hráči obou týmů se mezitím pustili do sebe. Situaci musela zklidnit policie a doprovodit sovětský tým do sprch. Fotografie zkrvaveného Zádora se stala symbolem rozdělení světa na Západ a Východ.

Hráli jsme za celou zemi

Rozhodčí zápas přerušil a výsledek 4:0 zůstal platný. V posledním zápase finálové skupiny Maďarsko porazilo Jugoslávii a získalo zlato, Sověti brali bronzovou medaili. Mnozí maďarští sportovci se z Austrálie domů nevrátili a zůstali v emigraci. Patřil k nim i Ervin Zádor. Usadil se v Kalifornii, později tam působil jako trenér vodního póla. Zemřel v roce 2012.

O památném zápase hovořil v dokumentárním filmu Hněv svobody, na kterém se jako producent podílel známý režisér Quentin Tarantino. "Brali jsme to tak, že nehrajeme jen za sebe, ale za celou zemi," řekl Zádor.

Do her v Melbourne promlouvaly i další mezinárodní politické spory. Komunistická Čína je bojkotovala kvůli účasti Tchaj-wanu. Egypt a několik dalších arabských zemí nevyslalo výpravy kvůli invazi do Suezského průplavu, kterou krátce před začátkem her podnikly společně Velká Británie, Francie a Izrael.

Navždy však Melbourne zůstane spojeno hlavně s "krvavým vodním pólem" a maďarským vítězstvím. Sluší se dodat, že maďarští vodní pólisté dosáhli skvělého hattricku na začátku tohoto století. Vyhráli tři olympijská zlata za sebou: v Sydney 2000, Aténách 2004 a Pekingu 2008. Na posledních dvou hrách v Londýně a Riu ale skončili až pátí, což je v Maďarsku považováno za neúspěch.

Krvavou lázeň při zápase mezi Maďarskem a SSSR zpracovali tvůrci maďarského filmu Svoboda, láska