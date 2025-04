Teď je potřeba jednat rychle. U Trumpa možná došlo k zásadnímu zlomu, píše Telegraph

Americký prezident Donald Trump možná konečně poznal pravou tvář ruského prezidenta Vladimira Putina. Před pohřbem papeže Františka ve Vatikánu si v soukromí promluvil s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským. Poté na sociální síti Truth Social sepsal dlouhý příspěvek, v němž Putinovi vytkl neochotu jednat v dobré víře a pohrozil dalšími opatřeními proti ruské ekonomice.

"Nebyl žádný důvod, aby Putin v posledních dnech střílel rakety na civilní oblasti, města a obce. Nutí mě to k zamyšlení nad tím, že možná nechce zastavit válku, jen mě vodí za nos, a proto se s ním musí jednat jinak, prostřednictvím 'bankovních' nebo 'sekundárních sankcí'," napsal americký prezident na Truth Social.

Poté, co Trump v posledních dnech lamentoval nad domnělou neochotou Zelenského k ústupkům, se zdá, že si opožděně uvědomuje, že na Vladimira Putina se nelze spolehnout jako na partnera pro jednání v dobré víře, komentuje situaci britský deník The Telegraph.

Zelenskyj, premiér Spojeného království Keir Starmer a francouzský prezident Emmanuel Macron budou mít podle novinářů z výsledků jejich diplomatického úsilí oprávněnou radost. "Nyní by mělo být jejich cílem toho rychle využít - dřív, než vrtošivý Trump stihne zase změnit názor," píše The Telegraph.

Putin se po Trumpově příspěvku pokusil znovu chopit iniciativy, když Kreml prohlásil, že je Rusko "připraveno obnovit jednání s Ukrajinou bez jakýchkoli předběžných podmínek", a v sobotu vyhlásil vítězství Ruska v Kurské oblasti s odkazem na ruskou armádu, která tvrdí, že z místa vyhnala ukrajinská vojska.

"Ruský vůdce by neměl dostat prostor k dalšímu ovlivňování Washingtonu. Na Rusko by měl být vyvíjen tlak pomocí formulování nových sankčních balíčků, zvýšení vojenské pomoci Kyjevu a přijetí dlouhodobého závazku k zajištění jeho bezpečnosti po případné mírové dohodě," píše britský deník.

Trump chce podle Telegraphu sice ukončit krveprolití na Ukrajině, ale měl by se zamyslet nad tím, jakou formu příměří bude mít. "Je nutné příměří, díky kterému Ukrajina bude mít pevné bezpečnostní záruky a které zemi zajistí odstrašující účinek, aby Putin nevyužil krátkého období míru k přezbrojení před druhou ofenzivou. Tento vzorec jsme už jednou viděli: po válce v roce 2014. Není třeba, aby se opakoval," uvedl britský deník.

"Stejně tak nebude možné dosáhnout spravedlivého a trvalého míru, pokud Kyjev nebude schopen vyjednávat z pozice síly. Putinova viditelná zoufalá snaha o prosazení převahy na bojišti to jen podtrhuje. Je nezbytné, aby Ukrajina získala vojenskou pomoc v takovém rozsahu a takovým tempem, aby měla bojové kapacity k tomu, aby se Rusko dostalo do slabé pozice," uzavřel The Telegraph.

