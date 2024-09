Sloužil jako popraviště i první zoo. Londýnský Tower střeží speciální stráž i krkavci

Bylo to vězení, zoologická zahrada i místo spojené s duchařskými historkami. V současnosti se tam ukrývají britské korunovační klenoty. Londýnský Tower proto patří k jedněm z nejstřeženějších míst na světě.

Pokud by někdo plánoval velkou loupež britských královských klenotů, brzy by mu došlo, že od úspěchu ho dělí několik století. V 15. století se klenoty dědící se z králů a královen na jejich následovníky přesunuly z Westminsterského opatství, které nebylo před zloději tolik chráněno, právě do londýnského Toweru.

Klenoty v hodnotě čtyř miliard liber (118 miliard korun) jsou v nejzabezpečenějším hradu v celé Británii uloženy dodnes. Stejně jako další šperky královské rodiny nebo ceremoniální uniformy.

Cennosti se ukrývají za neprůstřelným sklem, které neprorazí ani výbuch, a dohlíží na ně více než stovka skrytých kamer. Bezpečnost mají na starosti i speciální stráže - dvaadvacet armádních příslušníků, takzvaných Tower Guard, a osmatřicet Yeomen Warders, kterým se přezdívá Beefeaters. Ti byli dříve osobní stráží panovníka, od 16. století ale dohlíží na bezpečnost korunovačních klenotů. A to i během přesunů, například když monarcha vystupuje v parlamentu, píše se na stránkách královských paláců.

Yeomeni toho v Toweru ale dělají mnohem víc. Jako vysloužilí členové ozbrojených sil, kteří za sebou mají minimálně dvaadvacet let služby, také odemykají a zamykají hrad nebo pálí při ceremoniích z kanonů. Zároveň působí jako průvodci po Toweru, který znají dobře i proto, že zde spolu s rodinami bydlí. K dispozici tam mají i doktora, kaplana nebo hospodu.

Místo navíc chrání zdvojené silné zdi, příkopy a už zmíněné kanony.

Tower přesto není nedostupný, památku na seznamu UNESCO každý rok navštíví více než tři miliony turistů. Dovnitř se nesmí s čepelí delší než 7,6 centimetru, se zábavní pyrotechnikou a s pepřovým sprejem.

Zoo i sklad zbraní

Než se Tower stal londýnskou turistickou atrakcí, měl za sebou rozmanitou minulost. V 11. století ho nechal vybudovat Vilém I. Dobyvatel jako místo, kam by se uchýlil při lidovém povstání. Kameny na výstavbu do Londýna putovaly až z Francie.

Monarchům v Toweru, kteří hrad brali jako luxusní sídlo, dělala společnost i zvířata, která dostali od jiných zemí darem. Pevnost se proto stala i první zoologickou zahradou v Londýně. Až do roku 1835 zde žili sloni, lvi, tygři nebo polární medvěd, píše server London Pass.

Místo sloužilo i jako výrobna a sklad zbraní a také jako pokladna, kam se ukládaly peníze z celé země. Panovníci tu také věznili nebo popravovali své protivníky. O život zde přišel Jindřich VI. Anglický, dvě královny a manželky Jindřicha VIII. Tudora Anne Boleynová a Kateřina Howardová a královna Jane Greyová.

Popravy nacistů

Právě kvůli silnému opevnění sloužil Tower také jako vězení, lidé tam byli drženi ještě za druhé světové války. Uvězněno tam bylo i dvanáct německých špionů, včetně Rudolfa Hesse, druhého nástupce nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Jeden z nacistů, Josef Jakobs, byl posledním člověkem, kterého v Toweru popravili.

I proto je Tower spojen s duchařskými historkami a pověstmi o mučení a popravách. V souvislosti s hradem se mluví i o všudypřítomných krkavcích. Na starosti je mají Yeomeni a ptáky chrání zákon. Kvůli pověře, že pokud "odletí z Toweru krkavci, tak hrad i království padne", mají ptáci přistřižená křídla.