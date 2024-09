Nejtajemnější základna USA: Do Oblasti 51 zaměstnanci létají. Co skrývá, není jasné

Ještě než americká vláda přiznala její existenci a než se vůbec objevila na satelitních snímcích, stala se Oblast 51 součástí popkultury i zdrojem konspirací o údajném kontaktu mimozemských civilizací se Zemí. Vojenská základna v Nevadě je jedním z nejlépe střežených míst na světě. Co se nachází uvnitř, vědí jen zaměstnanci.

Vojenskou základnu, které veřejnost přezdívá Oblast 51, nechal postavit v padesátých letech minulého století americký prezident Dwight Eisenhower. Spojené státy tehdy v dobách studené války sváděly souboj se Sovětským svazem a armáda se snažila získat výhodu. Tu jí měly poskytnout průzkumné letouny nepozorovaně se pohybující nad nepřátelským územím.

Letectvo však na testování strojů U-2 Dragon Lady a Lockheed SR-71 Blackbird potřebovalo bezpečný prostor, daleko od očí veřejnosti i sovětských agentů. Nalezlo ho v nevadské poušti, téměř 200 kilometrů od Las Vegas na dně vyschlého slaného jezera, kde nejbližšími sousedy byly vojenské stavby a Nevadská testovací střelnice na zkoumání účinků jaderných zbraní.

Armáda oblasti nejdřív říkala Paradise Ranch (Ráj na ranči), aby získala více zájemců o práci v opuštěném pouštním komplexu, píše server Space. Ten se po deseti letech dočkal stavebních úprav - přibyly ubytovací jednotky, sklady i hangáry a vznikla tu nová dráha pro rychlejší letadla. Z ní se nakonec stala jedna z nejdelších ranvejí na světě.

Samotná základna není nijak velká. Oblast, která ji ohraničuje a do které nesmí nikdo vstoupit, má ale 36 tisíc hektarů. Předpokládá se, že by v ní mohlo pracovat až 1500 lidí s bezpečnostní prověrkou, kteří do práce nejezdí vlastními automobily, ale letadly. Linka létá ze soukromého terminálu mezinárodního letiště Las Vegas a pasažéry přepravuje záhadná společnost Janet Airlines, spadající pod americké letectvo. Když se zaměstnanců letiště někdo zeptá, kam Janet létá, odpoví, že cílovou destinací je Homey Airport - krycí název pro Oblast 51.

Co tam přesně dělají, není úplně jasné. Sama armáda uvedla, že místo je určeno k "testování, taktické výrobě a pokročilému výcviku".

Dlouho však americká vláda o zdejší vojenské základně nemluvila. Změnilo se to až v roce 2013, kdy zveřejnila dříve utajované dokumenty, které oblast zmiňují. Na satelitních snímcích a na Google mapách se základna objevila až v roce 2018. Prezident Barack Obama byl prvním šéfem Bílého domu, který Oblast 51 zmínil ve veřejném proslovu.

Přísně tajná ochrana

Vojenské zařízení nikdy nebylo otevřené veřejnosti ani médiím, není proto zcela jasné, jak je zajištěna jeho ochrana. Ví se, že nad celým objektem platí bezletová zóna, kterou může narušit jen stroj se speciálním povolením amerického letectva. Kolem objektu jsou senzory pohybu schopné rozpoznat, zda jde o zvíře, nebo o člověka.

Bezpečnost zajišťuje i ozbrojená stráž se speciálním povolením zabíjet, pokud to bude nutné. Všudypřítomné cedule varují kolemjdoucí, že se v okolí nesmí pod hrozbou pokuty fotit. Ty odrazují veřejnost také před vstupem do objektu, který v širším okolí není oplocen.

Tajnosti kolem vojenské základny a zkušební lety nových typů letounů daly i základ konspiračním teoriím. Nejznámější, kvůli které zná jméno Oblast 51 většina západního světa, mluví o tom, že americká vláda využívá objekt na zkoumání mimozemských plavidel, která přistála na Zemi.

Za vesmírnou loď podivného tvaru lidé považovali například objekt, který ztroskotal v roce 1947 v Roswellu v Novém Mexiku. Přestože americká vláda uvedla, že šlo o meteorologický balon, brzy se rozšířily teorie o útoku z vesmíru nebo únosech mimozemšťany. S údajnými podrobnostmi, co se v Oblasti 51 děje, přišel v roce 1989 i muž jménem Robert Lazar. Ten měl prý na základně působit a být zde svědkem pitvy mimozemšťana. Přestože jeho verze byla vyvrácena a ukázalo se, že nikdy pro americkou vládu nepracoval, jeho konspirační teorie přežívá dodnes.

Na popularitě Oblasti 51 přidal také seriál Akta X nebo film Den nezávislosti. I díky tomu se na facebookovou událost s názvem "Vtrhněme do Oblasti 51, všechny nás nezastaví" dvacetiletého studenta Mattyho Robertse přihlásilo v roce 2019 tři a půl milionu lidí. Na místo nakonec dojelo jen šest tisíc z nich.

"Začalo to jako vtip, ale někteří lidé to vzali vážně a začali plánovat… není jisté, co plánovali, ale nakonec se sešli u vchodu a bavili se," popsal pro server Space Benjamin Radford, spisovatel, který často píše o konspiracích spojených s Oblastí 51. "Nedaleké malé město Rachel se připravilo na velký dav a hudební festival, který se ale nikdy neuskutečnil. Bylo to velké fiasko," zhodnotil.