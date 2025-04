„Jako kůl v plotě.“ Od Součka dává ruce pryč už i kompletní zpravodajství ČT

Generální ředitel ČT Jan Souček už za chvilku nebude mít snad ani jednoho spojence. Poté, co minulý týden v pátek nepustil některé novináře na svou tiskovou konferenci, se proti němu začali vymezovat i zaměstnanci ČT. Což vyvrcholilo v pondělí večer, kdy mu zástupci zpravodajství ČT Michal Kubal a Petr Mrzena na společné schůzce tlumočili kritický postoj celé redakce.

Pondělní schůzku podle informací Aktuálně.cz inicioval samotný Souček. A zprávy o tom, že mu během ní Kubal s Mrzenou vypoví za kompletní osazenstvo televizního zpravodajství služby, začaly v zákulisí ČT kolovat již kolem pondělního poledne. "Tématem byla situace, kterou vyvolalo jeho páteční setkání s novináři," uvedl bezprostředně po schůzce Kubal.

"Vedení redakce na jednání tlumočilo postoj novinářů ČT. Distancujeme se od omezení přístupu části médií na páteční tiskový briefing generálního ředitele. Podobné postupy jsou nepřijatelné, odporují základním principům svobodné novinářské práce a poškozují pověst ČT," upozorňuje následně Kubal v dokumentu, který má redakce Aktuálně.cz k dispozici.

"Důrazně odmítáme i spojení s jakýmikoli náznaky pokusů o vydírání či obchodování se jmény členů redakce nebo jednotlivými pořady. Takové praktiky jsou naprosto nemyslitelné, zejména v médiích veřejné služby. S podobným jednáním jsme se ani teď, ani v minulosti nesetkali," píše se v něm dále.

Součkovy dosavadní opory: Mrzena a Kubal

Petr Mrzena byl v roce 2023 jmenován ředitelem divize Zpravodajství a publicistika. Je tedy od nástupu Jana Součka do čela veřejnoprávní televize po celou dobu součástí jejího nejvyššího managementu. Fakticky je tudíž reálným vykonavatelem všech změn, které Součkovo vedení ve zpravodajství a publicistice zavedlo.

Je pro připomenutí: už v prosinci roku 2023 ČT oznámila, že v její hlavní zpravodajské relaci Události skončí moderátor Jakub Železný, loni v létě pak vedení ČT ukončilo výrobu pořadu 168 hodin s Norou Fridrichovou, následně v listopadu v ČT skončili investigativní novináři Jiří Hynek a Ondřej Stratilík. A letos na jaře došlo k pozastavení výroby pořadu Fokus Václava Moravce.

Michal Kubal byl pak na sklonku října roku 2023, tedy také po nástupu Součka do funkce, jmenován šéfredaktorem zpravodajství a publicistiky. Platí o něm tedy totéž, co bylo uvedeno výše v souvislosti s Mrzenou. Pokud je tedy generální ředitel ČT kritizován například za to, jak proměnil zpravodajství a publicistiku, pak za tyto změny nesou svůj díl odpovědnosti také právě Mrzena s Kubalem.

Rozhodne se za týden

Z opačného břehu nazřeno pak platí toto: Souček ztrácí své spojence uvnitř redakce zpravodajství. Nejen Mrzena s Kubalem, ale i další její členové dávají od generálního ředitele ČT tzv. ruce pryč. Souček se tak týden před mimořádným jednáním Rady ČT - na kterém se má hlasovat o jeho odvolání -, ocitá ve značně izolované pozici. V danou chvíli se fakticky nemá o koho opřít.

A podobnou dynamiku má podle našich informací také jeho podpora uvnitř kontrolního orgánu veřejnoprávní televize. V Radě ČT už dokonce existuje plán, jak postupovat v případě, že Souček skutečně za týden svou pozici neustojí. Několik členů Rady ČT řeklo Aktuálně.cz, že volba Součkova nástupce musí proběhnout tak, aby se situace uvnitř ČT a v jejím okolí co nejrychleji uklidnila a stabilizovala.

26:22 O aktuální situaci kolem Součka dnes hovořil Vratislav Dostál i ve Spotlight News | Video: Tým Spotlight

A tady se jeví svolání mimořádného jednání Rady ČT na příští úterý 6. května logickým krokem, neboť hned o týden později, konkrétně ve středu 14. května, na dlouhodobě plánovaném jednání kontrolního orgánu veřejnoprávní televize radní vyhlásí výběrové řízení na post generálního ředitele ČT. Uzávěrka přihlášek by podle našich informací mohla být 4. června.

A na dalším řádném zasedání, které je naplánováno na středu 11. června, by radní zúžili výběr uchazečů na tři až pět kandidátů. A ještě do konce června by bylo následně svoláno další mimořádné jednání radních, během kterého by proběhla finální volba nového generálního ředitele České televize.

Vše by se tedy uskutečnilo tak, jak nedávno v rozhovoru pro Aktuálně.cz řekl televizní radní Vlastimil Ježek. Tedy tak, aby Česká televize měla v čase podzimních sněmovních voleb ve svém čele už nově zvoleného ředitele. Jeho úkol nebude snadný: uklidnit atmosféru uvnitř ČT a uhájit její pozici silného a nezávislého média veřejné služby navenek.