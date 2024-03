Biden v poselství o stavu unie vyzval k podpoře Ukrajiny a vtipkoval o svém věku

Před třemi lety měla ekonomika Spojených států velké problémy, nyní ji zemi závidí celý svět, řekl americký prezident Joe Biden ve svém výročním projevu v Kongresu.

Biden se před listopadovými volbami snaží přesvědčit voliče, že kroky jeho administrativy zlepšily jejich finanční situaci, zatímco velká část Američanů vidí stav hospodářství pesimisticky. Před zákonodárci také prosazoval navýšení firemní daně a novou daň pro miliardáře.

"Zdědil jsem ekonomiku, která byla na pokraji. Teď nám naši ekonomiku závidí celý svět," citoval prezidenta deník The New York Times (NYT). Podle listu The Washington Post je pravda, že hospodářství USA roste rychleji než ekonomika téměř kterékoli jiné velké země, ovšem Evropa je zároveň mnohem výrazněji vystavená otřesům spojeným s ruskou válkou na Ukrajině.

Americké hospodářství zažilo loni pozitivní vývoj hlavních ukazatelů, když inflace klesla z předloňských více než devíti procent na 3,1 procenta, zatímco růst mezd předběhl zvyšování cen. Podle čerstvého průzkumu vypracovaného pro NYT nicméně stále 51 procent Američanů považuje stav ekonomiky za špatný.

Takovéto sondáže ztělesňují jednu z hlavních výzev pro Bidena před podzimními volbami, v nichž se s největší pravděpodobností bude ucházet o znovuzvolení. Při projevu v Kongresu mluvil o tom, že jeho vláda musí dělat více, aby Američané pocítili přínos jejích kroků. Zmínil například rozsáhlé investice do infrastruktury nebo snahu snižovat ceny léků na předpis.

"Američané platí za léky na předpis více, než lidé kdekoli jinde na světě… Je to špatně a já s tím končím," prohlásil.

Také například představil plán nových daňových úlev spojených s prodejem nemovitostí, který má pomoci s vysokými náklady na bydlení. Prezident chce mimo jiné zavést na dva roky slevy ve výši 5000 dolarů (115 000 Kč) ročně pro ty, kdo kupují svůj první dům.

V daňové sféře Biden navrhuje i navýšení minimální daně z příjmu korporací na 21 procent poté, co v roce 2022 uzákonil minimální 15procentní zdanění. Běžnou míru zdanění chce zase posunout z 21 procent na 28 a také znovu navrhuje zavedení alespoň 25procentní daně na příjmy miliardářů.

Řekl také, že chce řešit problémy na americko-mexické hranici, nebude však démonizovat imigranty, kteří k ní míří ve statisících ročně. Byl to jeden z mnoha momentů, v nichž se vymezoval vůči svému očekávanému soupeři v listopadových volbách a exprezidentovi Donaldu Trumpovi.

Bez americké podpory bude ohrožena celá Evropa

Biden v projevu také znovu apeloval apeloval na uvolnění dalších peněz na pomoc zemi napadené Ruskem. Ukrajina může zastavit ruského prezidenta Vladimira Putina, když dostane zbraně, které potřebuje. Bez americké podpory ale bude ohrožena celá Evropa, řekl.

Svého předchůdce Donalda Trumpa Biden zkritizoval za zpochybňování principu kolektivní obrany NATO. "Svoboda a demokracie čelí útoku, doma i v zámoří," prohlásil šéf Bílého domu. Své vystoupení v Kongresu zahájil slovy o tom, že podobně jako prezident Franklin Roosevelt za druhé světové války přišel zákonodárce i veřejnost varovat, že Spojené státy prožívají neobyčejně vypjatý okamžik.

"Dějiny nás sledují. Když Spojené státy odejdou, ohrozí to Ukrajinu," řekl o podpoře napadené země. Balík aktuálně blokuje republikánské vedení v americké Sněmovně reprezentantů. Senát minulý měsíc schválil širší návrh zahrnující asi 60 miliard dolarů (kolem 1,4 bilionu Kč) na podporu Kyjeva, předseda sněmovny Mike Johnson jej ale odmítá předložit k hlasování.

"Ukrajina může zastavit Putina, když budeme stát s Ukrajinou a poskytneme zbraně, které potřebuje na svou obranu," uvedl Biden. V opačném případě bude podle něj ohrožena nejen Ukrajina, ale celá Evropa a "svobodný svět".

Jsem tu nějaký ten pátek, i když na to nevypadám

Na závěr projevu v Kongresu, jehož cílem bylo mimo jiné ukázat skeptickým voličům, že má i v 81 letech stále dost sil na vykonávání své funkce, Biden zavtipkoval o svém věku. Například poznamenal, že už je na světě dlouho, i když na to možná nevypadá. Také uvedl, že důležitější než věk jsou ideje.

"Vím, že na to možná nevypadám, ale už jsem tady nějaký ten pátek," řekl prezident, který už delší dobu na obavy spojené s jeho věkem reaguje humorem. "A když se dostanete do mého věku, některé věci jsou vám jasnější, než kdy dříve," pokračoval.

Biden řekl, že během jeho kariéry jej lidé označovali za příliš mladého i příliš starého, avšak vždy věděl, "co přetrvává". Slíbil, že bude vždy prezidentem všech Američanů, a hovořil o principech rovnosti všech Američanů či o potřebě respektovat ostatní a nepřijímat nenávist.

