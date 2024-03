Umím si představit, že by Trump kandidoval z vězení a vyhrál, říká americký novinář

Nicholas Lemann je americký novinář a spisovatel. Pravidelně píše pro týdeník The New Yorker. Jeho texty vycházejí i v denících The New York Times, The New Republic a Slate, pracoval i pro televize Discovery Channel nebo BBC. Deset let působil jako děkan Graduate School of Journalism na Kolumbijské univerzitě, kde stále učí.

Je autorem knih Redemption: The Rise of the Deal and the Decline of the American Dream (Vykoupení: Vzestup a pád amerického snu) nebo The Promised Land: The Secret History of the American Meritocracy (Země zaslíbená: tajná historie americké meritokracie), která získala několik knižních cen.

Foto: Osobní archiv Nicholase Lemanna