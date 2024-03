Biden má vážný problém. Superúterý ukázalo, že ho nechce ani část demokratů

Úterý bylo zatím nejdůležitějším dnem letošních prezidentských voleb v USA, přesto ho Američané oproti minulosti příliš neprožívali. Na mnoha místech byla rekordně nízká volební účast. "Říkal jsem, že tohle bude nejnudnější volební superúterý v historii, a přesně tak to bylo. Nic se nemění, budou se opakovat volby z roku 2020," popisuje pro Aktuálně.cz americký novinář Nicholas Lemann.

Během takzvaného volebního superúterý, které letos připadlo na 5. března, se hlasuje současně v demokratických i republikánských primárkách v 15 státech a často tak ukáže favority voleb. Letos už je ale od začátku primárek téměř jisté, že se proti sobě v listopadu znovu postaví současný demokratický prezident Joe Biden a jeho předchůdce, republikán Donald Trump. Oba v úterý zvítězili ve čtrnácti státech.

Úřadující prezident v USA, který se rozhodne obhajovat post, tradičně žádné vážné vyzyvatele ze své strany nemá. Biden při volebním superúterý nevyhrál pouze v Americké Samoi, zámořském území Spojených států. Zvítězil tu dosud málo známý podnikatel z Marylandu Jason Palmer, který získal celkem 51 hlasů, Biden 40.

Přestože jinde Biden jednoznačně vyhrál, volby by pro něj měly sloužit jako varování, píše list The Hill. Voliči mohou na hlasovacím lístku vybrat jednoho z kandidátů nebo uvést, že si nevybrali nikoho. V Minnesotě druhou možnost zvolilo 20 procent demokratických voličů, převážně ti, kteří nesouhlasí s prezidentovou politikou vůči Izraeli a Gaze. Výsledek předčil ten z minulého týdne v Michiganu, kde takto hlasovalo 13 procent demokratických voličů.

"Biden možná měl odstoupit, ale neudělal to. A pak s tím strana už nic nezmůže," míní novinář Lemann, který od roku 1999 píše například pro týdeník The New Yorker a vyučije novinařinu na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Dodává, že ve chvíli, kdy se úřadující šéf Bílého domu rozhodne o post opět ucházet, stane se znovu kandidátem strany, i když není populární.

Trump jako král republikánů

U exprezidenta Trumpa už podle něj není situace tak jednoznačná. "Ještě před rokem jsem si myslel, že by za republikány mohl vyhrát floridský guvernér Ron DeSantis, ale Trump má velmi loajální voličskou základnu," říká. Všichni Trumpovi vyzyvatelé včetně DeSantise postupně odstoupili.

Ve středu boj o republikánskou nominaci vzdala i bývalá guvernérka Jižní Karolíny Nikki Haleyová. Trumpova soupeřka v úterý vyhrála pouze ve Vermontu a připsala si teprve druhé vítězství po metropoli Washingtonu. Trump tak zůstal jediným republikánským kandidátem a už za dva týdny může mít dost delegátů na to, aby v červnu na stranickém sjezdu získal i nominaci a stal se oficiálně kandidátem na prezidenta. K nominaci je potřeba 1215 delegátů, nyní jich má 1059.

"Není obvyklé, že by američtí politici byli populární. Ne doopravdy. Trumpovi se ale daří lákat nadšené davy příznivců a naplnit jimi stadion. Republikánská strana tohle nemůže ignorovat," vysvětluje Lemann.

Většina Američanů si však opakování souboje Bidena s Trumpem nepřeje. Lednový průzkum agentury Reuters/Ipsos ukázal, že 67 procent Američanů je unaveno stejnými kandidáty, kteří se proti sobě postavili již v prezidentských volbách před čtyřmi lety, a přáli by si někoho nového.

"Není to moc dobrý výběr," řekl deníku Politico jeden z předsedů Demokratické strany v jednom ze států, kde se v úterý volilo. "Byl bych raději, kdyby nekandidoval ani jeden z nich," dodal politik, který si přál zůstat v anonymitě.

Bidenova slabina

Ačkoliv není o demokratické ani republikánské primárky mezi voliči velký zájem, americký novinář se domnívá, že k listopadovým prezidentským volbám lidé přijdou. Duel Biden versus Trump totiž oproti primárkám slibuje zajímavou podívanou.

"Kdybych měl teď hádat, řekl bych, že vyhraje Trump. Ale před rokem jsem se také pletl," říká Lemann.

Trump má podle novináře výhodu v tom, že na své voliče působí stále stejně. U Bidena je podle něj naopak největší překážkou věk a zdraví. "Když se podíváte na videa, je zřejmé, jak se změnil. Rozhodně to není ten samý Biden, který před čtyřmi lety Trumpa porazil," říká. Jednaosmdesátiletý Biden je podle většiny voličů na výkon funkce příliš starý. Na věk ale voliči upozorňují i u jeho protikandidáta, který je jen o čtyři roky mladší.

Trumpovi kampaň ztěžuje čtveřice obžalob, v nichž čelí celkem 91 obviněním, mimo jiné za pokus o státní převrat během útoku na Kapitol v lednu 2021. Přesto se mu ale podle novináře daří soudy pro svou kampaň spíše využívat, než že by jeho voliče odrazovaly. "Lidé, kteří ho volili minule, s ním byli spokojení," dodává.

Jak ale zdůrazňuje, do listopadu se může stát ještě ledacos. Trumpa mohou odsoudit, nebo může dokonce skončit ve vězení, Bidenův zdravotní stav se také může zhoršit natolik, že nakonec kandidovat nebude.

