"Už nedebatuju jako dřív, ale zvládnu to." Biden prohlásil, že volby hodlá vyhrát

Po čtvrtečním debaklu, kdy se opakovaně zadrhával během první televizní debaty se svým republikánským předchůdcem v Bílém domě Donaldem Trumpem, dnes americký prezident Joe Biden prohlásil, že listopadové prezidentské volby hodlá vyhrát. Demokrat podle agentury AP připustil, že "již nediskutuje tak dobře jako dřív", ale dodal, že práci prezidenta vykonávat umí.

"Hodlám tyto volby vyhrát," řekl Biden svým stoupencům v Raleigh v Severní Karolíně. "Dávám vám své slovo jako Biden. Nekandidoval bych, kdybych celým svým srdcem a duší nevěřil, že tuto práci zvládnu," řekl. Zároveň s odkazem na Trumpa prohlásil, že čtvrteční večer "strávil 90 minut debatou s chlápkem, který má morálku srovnatelnou s toulavým kocourem".

Jedná se o Bidenovo první veřejné vystoupení od debaty pořádané televizí CNN v Atlantě. Americký tisk Bidenův výkon hodnotil jako nejistý s tím, že opět rozvířil debatu ohledně své způsobilosti vykonávat v pokročilém věku prezidentskou funkci. Bidenovi je 81, Trumpovi 78.

Řada médií se také začala zabývat otázkou, za jakých okolností by bylo možné Bidena nahradit na srpnovém demokratickém nominačním sjezdu, který potvrdí demokratického kandidáta pro listopadové volby. Z jejich závěrů však vyplývá, že Biden by musel odstoupit dobrovolně, pokud by nebyl zdravotně indisponován.