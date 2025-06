Na Krétu nemusíte jen v létě. Moře je teplé i v září, restaurace zavírají v listopadu

V jakém měsíci je ideální navštívit Krétu? V naší sérii o řeckém ostrově vycházející v rámci seriálu Léto s Aktuálně se dostáváme k plánování termínu návštěvy. Pro rodiny s dětmi školou povinnými je to zpravidla dané obdobím prázdnin a není moc co k řešení, ale pokud máte větší flexibilitu, zvažte informace z tohoto článku.

Letní prázdniny

Červenec a srpen jsou na Krétě hlavní sezonou, kdy vše běží na plné obrátky. V nejznámějších letoviscích bývá hlava na hlavě, ale jen o pár kilometrů vedle můžete i v turisty nejvyhledávanějším období najít téměř opuštěné plážičky.

Jak na severním pobřeží, tak zejména v jižní části Kréty pobřeží lemuje řada menších pláží ležících bokem hlavních letovisek. Dojet se k nim dá autem, v některých případech i autobusem. Užijete si tu klid a soukromí i v letních měsících.

Letní prázdniny jsou na Krétě nejteplejšími a nejsuššími měsíci v roce. Teploty mohou v některých dnech dosáhnout i čtyřicítek. Červenec a srpen je tak ideální trávit ležením u moře nebo u bazénu, na víc člověk nemá v horku síly.

Nejteplejší oblastí Kréty je jihozápad v okolí Mataly, alespoň podle mého pozorování. Když tam v létě fouká vítr, je to jako kdyby na vás někdo pouštěl fén nastavený na maximální ohřev. Je to velmi zvláštní pocit.

Pokud rádi cestujete a poznáváte památky, pak v těchto měsících musíte vyrazit velmi brzy ráno, abyste v poledne už byli opět zpátky u moře nebo v klimatizovaném hotelu. Chodit přes poledne po Knossosu je velmi vyčerpávající. Když už, tak aspoň hodně pijte!

Počítejte s tím, že na Krétě se drží odpolední siesta. Od 14 do 17 hodin toho obvykle moc nevyřídíte, řada obchodů bývá zavřená. V hlavních letoviscích to se siestou není tak žhavé. Kolem 17 hodiny vše znovu ožívá a ruch utichá až po půlnoci. Obchody mívají otevřeno od 20 hodin, některé i do 22 hodin. V hlavní sezoně můžete ledacos nakoupit klidně i o půlnoci. Není neobvyklé jít na Krétě v deset večer na večeři nebo vyrazit jen tak na posezení s přáteli a popít spolu trochu rakije.

Noční klid se na Krétě moc nedodržuje. Tak se připravte, že v letovisku může hrát docela nahlas hudba klidně až do jedné do rána.

Vít Skála Vít Skála s manželkou Lucií v roce 2020 zakoupili pozemek na Krétě, kde si svépomocí staví dům. Impulzem k tomuto kroku bylo Vítovo hluboké vyhoření v roce 2020 způsobené dlouhodobým stresem a pracovním přetížením. Po padesátce tak začínají znovu v "cizí" zemi, prakticky od píky. Stále tam bydlí v provizorních podmínkách. Do letošního podzimu snad dům konečně dokončí. O detailech, které jejich přesun na Krétu provázely, a o životě na Krétě nepravidelně píší na svůj blog movetocrete.com, kde popisují i jednotlivé etapy stavby. Přibližují život na Krétě z pohledu cizince, který tam není pouze na krátké dovolené. Na Instagramu zveřejňují fotky z běžného života a Vít píše různé každodenní postřehy na svém X účtu. Každou sobotu pak publikuje delší vlákno věnované vždy jednomu konkrétnímu tématu. Už má za sebou 64 vláken, některá si přečte i přes sto tisíc lidí. Nyní se o některé postřehy dělí i se čtenáři webu Aktuálně.cz.

Květen a červen

Druhou možnost, kdy jet na Krétu, představuje období května a června. Teploty ještě nejsou tak vysoké a v moři už se dá koupat. Je sice trochu chladnější než v červenci a srpnu, ale pořád teplejší než o prázdninách v Chorvatsku.

Květen je na Krétě zvláštní tím, že vše je ještě zelené. Na výletech tak můžete objevit řadu kvetoucích kytek, které v červenci nepotkáte. Červen představuje kompromis, kdy ještě část zeleně zachytíte, moře už je teplejší, ale teploty jsou pořád pod 30 stupňů Celsia. A turistický ruch ještě není v tak silném proudu. Vše je trochu klidnější, probouzející se. Veškerý personál je plný elánu a natěšený na první turisty.

Září

Další možnost, kdy vyrazit na Krétu, představuje září. Moře je velmi teplé. Teploty vzduchu se pohybují na podobných hodnotách jako v červnu, některé dny může být v září dokonce i tepleji než v červenci a srpnu. Ale to jsou jen výjimky. Čtyřicítky v září nejspíše nebudou.

Nevýhodou je, že může některý den sprchnout. Deště ale zvláště na východě Kréty bývají v tomto období krátké a jemné, nic dramatického. Museli byste mít hodně velkou smůlu, aby vám propršel celý týden. Někde ale můžete narazit už na docela unavenou obsluhu.

Říjen a listopad

Od října už na Krétě začínají vát silné větry a častěji prší. Přesto bývá na Krétě až do konce roku velmi hezky a poslední restaurace a další turistická infrastruktura se uzavírají až v listopadu. V každém městě je několik restaurací a spousta kaváren, které mají otevřeno celoročně.

Prosinec až duben

Věděli jste, že Kréta má bohatou tradici i ve skialpinismu? To jsem zatím ještě nevyzkoušel, ale od prosince do dubna bývá na zdejších horách sníh. Túra na lyžích představuje velmi neobvyklou dovolenou na Krétě.

A co se týče koupání, tak záleží, jak jste zvyklí. Já se tu koupal jak v listopadu, tak v lednu. Ale to není pro každého a na dlouhé plavání to není. Od května mívá voda přes 22 stupňů, v červenci až září pak klidně i 28. To už vůbec není osvěžující. Od října se pak moře už zase ochlazuje. Přestože přes den bývá stále kolem 25 stupňů, noci už jsou chladnější.

Ať už si vyberete kterékoliv období, vždy tu potkáte milé a ochotné lidi a spoustu sluníčka! Užijte si svůj pobyt na Krétě!