Trump oznámil, že našel kupce pro americký TikTok, jméno zatím neprozradil

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru odvysílaném televizí Fox News řekl, že našel kupce pro sociální síť TikTok. Nebyl konkrétní, jde prý ale o skupinu velmi bohatých lidí, jejichž totožnost chce odhalit do dvou týdnů. Trump mluvil i o clech, Kanadě či daňovém balíčku.

Trump 19. června podepsal exekutivní příkaz, který prodlužuje lhůtu pro prodej amerických aktiv aplikace TikTok vlastněné čínskou společností ByteDance do amerických rukou o dalších 90 dnů. Americký Kongres loni v dubnu kvůli bezpečnostním obavám přijal zákon, podle kterého měl vstoupit v platnost zákaz sítě TikTok v USA v případě, že se prodej neuskuteční do 19. ledna. Trump však v lednu lhůtu pro prodej prodloužil o 75 dnů a v dubnu přikročil k prodloužení o dalších 75 dnů.

Trump také v rozhovoru uvedl, že pracuje na nových obchodních dohodách. Spojené státy prý osloví země prostřednictvím dopisů a oznámí jim konkrétní výši cel, kterou budou muset za obchod s USA platit.

Znovu také zopakoval, že Amerika ukončila veškerá obchodní jednání s Kanadou do té doby, dokud Ottawa nepřestane vůči Washingtonu uplatňovat určité daně. V pátek Trump krok zdůvodnil kanadskou daní z digitálních služeb, kterou považuje za přímý útok na USA. Znova také zopakoval, že by se Kanada měla stát 51. státem USA. "Kanada závisí na nás, ne my na ní," prohlásil. Ottawa to odmítá.

Co se týče daňového a výdajového balíčku známého také jako "velký, krásný zákon" (big beautiful act), Trump uvedl, že povede k růstu americké ekonomiky. Balíček by mohl Senát amerického Kongresu schvalovat už dnes.

Návrh o 940 stranách obsahuje klíčové priority Trumpovy administrativy, jako jsou prodloužení daňových škrtů z roku 2017, nové daňové úlevy, zvýšení výdajů na armádu a zabezpečení hranic.

Podle nezávislých odhadů by zákon v navrhované podobě zvýšil veřejný dluh USA o přibližně čtyři biliony dolarů. Senát navrhuje zvýšit limit státního dluhu o pět bilionů dolarů, což je značný nárůst oproti návrhu Sněmovny reprezentantů, který počítal se zvýšením limitu o čtyři biliony dolarů.

Trump na Fox News mimo jiné zopakoval, jak jsou Spojené státy atraktivní zemí. "Vrátil jsem do Ameriky bohatství, ducha, respekt a důstojnost, " řekl Trump. Evropa se podle něj USA za předchozího prezidenta Joea Bidena smála, ale nyní už zase Spojené státy respektuje. "Kdybych nebyl zvolen, neměli bychom už žádnou zemi, " prohlásil Trump, podle něhož svět bez Ameriky nefunguje.

Trump se zmínil i o mírové dohodě mezi Kongem a Rwandou, kterou obě země podepsaly v pátek ve Washingtonu a jež má ukončit desítky let trvající konflikt. Prostředníkem jednání byly právě USA.

Šéf Bílého domu v rozhovoru mluvil i o úderech na Írán z minulého víkendu, údajně úspěšném boji proti imigraci, roztržce s miliardářem Elonem Muskem či o vítězi demokratických primárek v New Yorku Zohranu Mamdanim, jehož nazval komunistou a radikálním levicovým šílencem.