Telata putují po Evropě tisíce kilometrů. Ochránci odhalili byznys s jejich porážkou

Dvě nevládní organizace odhalily vážné problémy při transportu telat z Rakouska a Německa. Podle investigativní platformy The Marker jsou telata často jen několik týdnů stará a stále odkázaná na mateřské mléko, a přesto jsou převážena až 1400 kilometrů do Španělska, kde jsou vykrmována a následně bez omráčení porážena v severní Africe a na Blízkém východě.

Organizace zveřejnily dokumenty, které mají prokazovat další vývoz na porážku mimo Evropskou unii. Organizace Soko Tierschutz podala v této souvislosti trestní oznámení. V jednom španělském výkrmovém zařízení byla i telata z Česka, napsala agentura APA.

V dubnu 2025 zdokumentoval tým z The Marker a Soko Tierschutz převoz telat ze sběrného místa v Bavorsku. Telata z mléčných farem se zde každý týden shromažďují k exportu. Konkrétní transport vedl přes Francii do severovýchodního Španělska. Po zhruba 18 hodinách na cestě musela zvířata čekat ještě další čtyři hodiny v kamionu bez vykládky. Celková doba přepravy 22 hodin tak výrazně překročila maximální limity povolené v EU.

Podle organizací se telata ve sběrné stanici ve Španělsku překládají na regionální kamiony a rozvážejí do různých velkovýkrmen. Španělsko se specializuje na výkrm mladých býčků, kteří jsou v zemích jako Rakousko, Německo považováni za ekonomicky nevyužitelné.

V jednom ze španělských chovů bylo podle ušních známek zjištěno, že telata pocházela ze šesti států, kromě Rakouska a Německa také z České republiky, Litvy, Francie a Irska. Výzkumný tým navštívil celkem 11 výkrmových hal a zdokumentoval i nemocná, umírající a uhynulá zvířata.

Část telat vykrmených ve Španělsku se dále vyváží loděmi ze španělského přístavu Tarragona do severní Afriky a na Blízký východ. Oficiální seznamy o nákladu, které tým získal od organizace na ochranu zvířat Animal Welfare Foundation, ukazují, že skot míří ke zpracování například do Libye, Egypta a Libanonu, a to včetně zvířat z Rakouska.

Jakmile zvířata Rakousko opustí, chybí podle ochránců zvířat dostatečná kontrola i politická vůle situaci změnit. Jen v roce 2024 se z Rakouska vyvezlo na výkrm do jiných států EU více než 34 tisíc telat. V celé EU putovaly přes hranice více než dva miliony zvířat.