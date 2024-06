Jsme úplně v háji, musí odstoupit. Bidenovo televizní fiasko šokovalo demokraty

Stačilo pár minut televizního duelu s Donaldem Trumpem a mezi americkými demokraty zavládla panika. Jednaosmdesátiletý prezident Joe Biden, obhajující pozici hlavy státu, působil v první předvolební debatě zmateně, unaveně a mluvil nesrozumitelně. Jeho šokovaní spolustraníci už začali diskutovat o tom, jestli je opravdu vhodným kandidátem, který dokáže v listopadu Trumpa porazit.

Čtvrteční debata Joea Bidena a republikána Donalda Trumpa na stanici CNN byla po několika měsících v ústraní prvním větším vystoupením nynějšího prezidenta na veřejnosti. Cílem bylo ukázat, že Biden jako nejstarší americká hlava státu v historii má stále energii potřebnou k vedení země. Stal se ale pravý opak.

Americký list The New York Times píše, že jeho únava, přeřeky a nesouvislé věty jen vynesly do popření téma Bidenova vysokého věku a možné nezpůsobilosti vykonávat další mandát. Prezident při debatě několikrát ztratil myšlenku, zasekával se a nedokázal protivníkovi oponovat ani v tématech, na kterých demokraté dlouhodobě získávají body - například v otázce potratů nebo útoku na Kapitol.

the united states has never seen day after debate headlines like this pic.twitter.com/o7qIW3c4FX — ian bremmer (@ianbremmer) June 28, 2024

Americká média informují o obrovských rozpacích z Bidenova výkonu v řadách demokratů. Někteří prezidentovi spolustraníci prý ze špatného výkonu oněměli, jeden z nich se přiznal, že ho rozpačitý Biden přiměl přemýšlet o skoku z mostu. Další se ihned chopili svých mobilů a začali obvolávat a obepisovat ostatní.

"Jsme v p*deli," zhodnotil podle stanice CNN Bidenovo vystoupení nejmenovaný vysoce postavený demokrat. Dlouholetý prezidentův spojenec deníku Wall Street Journal popsal, že musel několikrát vypnout televizi.

"Biden bude čelit vlně výzev k tomu, aby odstoupil," řekl pro New York Times nejmenovaný demokrat, který Bidena vždy veřejně a jasně podporoval. "Joe měl ve straně neochvějnou studnici náklonnosti. Ta teď vyschla," domnívá se. "Strany existují, aby vyhrávaly. On ale vyhrát nemůže. Strach z Trumpa potlačil kritiku Bidena, nyní stejný strach podpoří výzvy k jeho odstoupení," uvedl.

Bez možného nástupce

Podobně hovořili i další oslovení demokratičtí zákonodárci a sponzoři. "Modlím se na kolenou, aby nebylo pozdě ho nahradit," citoval Wall Street Journal jednoho z kongresmanů. "Máme čas tam dát někoho jiného?" ptal se dlouholetý finanční sponzor strany Mark Buell. "Strana má zodpovědnost dostat se do Bílého domu," upozornil.

Najít v řadách Demokratické strany na poslední chvíli někoho, kdo by se místo Bidena v listopadu postavil Trumpovi, bude obtížné. "Kdybych byl Gavinem Newsomem (demokratický guvernér Kalifornie, pozn. red.) nebo Gretchen Whitmerovou (guvernérka Michiganu, pozn. red.), začal bych to dnes večer obvolávat," navrhl potenciální nástupce jeden z expertů, který na kampaních pracuje přes deset let.

Newsom výzvy ke kandidatuře zatím odmítá. "Nikdy se neobrátím k prezidentu Bidenovi zády a neznám jediného demokrata, který by to udělal," prohlásil.

Biden musí sám odstoupit

Rozhodnutí, jestli se znovu ucházet o Bílý dům, je podle stranických pravidel nyní už jen na Bidenovi. Jako vítěz demokratických primárek získal dostatečný počet hlasů delegátů, které mu automaticky při konečné volbě v polovině srpna vynesou definitivní nominaci k souboji s Donaldem Trumpem. Delegáti jsou na základě výsledků primárek zavázáni ho na stranickém sjezdu zvolit.

Pokud Biden sám z voleb odstoupí, delegáti by pak mohli hlasovat pro někoho jiného, vysvětluje systém prezidentských nominací americký server Axios.

Podle mnohých pozorovatelů ale tato možnost není moc pravděpodobná, protože Biden má prý svou hrdost a je tvrdohlavý. Jediná, kdo by ho mohla přesvědčit, je podle New York Times jeho manželka Jill. Ta ho dosud v kandidatuře plně podporovala. Zároveň by to bylo poprvé v historii, kdy by kandidát odstoupil takhle brzy před volbami.

"Realita je taková, že kdyby se Joe Biden chystal odstoupit, udělal by to už dávno," míní Symone Sandersová, bývalá poradkyně viceprezidentky Kamaly Harrisové. "To není můj názor, to jsou doslova fakta. Takže ne, zítra ráno neodstoupí. Je to kandidát a řada demokratů ho bude, předpokládám, v příštích dnech bránit," citoval ji deník New York Times.

Biden navíc sám uvedl, že je se svým vystoupením spokojený. "Myslím, že se mi to povedlo," řekl. Na kritiku namítl, že je složité debatovat s lhářem.

Bidenův výkon obhajovala i viceprezidentka Kamala Harrisová: "Dnes večer jsme byli svědky toho, jak se prezident velmi jasně vymezuje oproti Donaldu Trumpovi ve všech otázkách, na kterých Američanům záleží." Sama ale přiznala, že především začátek debaty nebyl ideální. "Byl to pomalý start, to bylo zřejmé pro všechny. To nebudu rozporovat," řekla televizní stanici CNN.

Republikánský poradce Mark Harris se podle Wall Street Journal domnívá, že pokud zůstane Biden kandidátem demokratů, je výsledek voleb jasný. "Je konec. Buď ho Demokraté nahradí, nebo volby prohraje… Joe Biden tyto volby nemůže vyhrát."

