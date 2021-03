Biden hájil postup kolem migrace. Většinu běženců posíláme zpět, tvrdí

Americký prezident Joe Biden při své první tiskové konferenci po nástupu do Bílého domu podle očekávání čelil otázkám na problémy úřadů se zvládáním zesíleného přílivu migrantů přicházejících z Mexika.

Šéf Bílého domu reagoval tím, že většina běženců je stále posílána zpět, a hájil přijímání dětí bez dospělého doprovodu, které často končí v přeplněných ubytovacích zařízeních.

"Nelituju toho, že jsem ukončil programy, které neexistovaly, dokud se nestal prezidentem (předcházející prezident Donald) Trump," prohlásila hlava státu po otázce na to, zda v tomto směru nepostupoval Bílý dům příliš rychle.

Zvýšený provoz na americko-mexické hranici prezident do jisté míry připsal sezonním migračním trendům. Republikánští politici jej obviňují z toho, že vzestup ve statistikách nelegálních vstupů na půdu USA pramení z jeho vyjádření na téma imigrační politiky. Nárůst nicméně začal už loni na jaře po poklesu spojovaném s příchodem pandemie covidu-19 a může být spojen také s vývojem v zemích střední Ameriky.

Podle Bidena jsou dospělí běženci či rodiny stále obratem vraceni do Mexika, přičemž jde podle něj o "drtivou většinu" zachycených migrantů. Pokud jde o přijímání dětí, snaží se prý stávající administrativa rychle obnovit "to, co bylo zrušeno", a vytvořit pro nezletilé vyhovující ubytovací kapacity.

Podle čísel, které pronikají do amerických médií, je nyní v péči úřadů výrazně přes 10 000 nezletilých běženců.