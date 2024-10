Analytik popsal scénář Putinova pádu: Bude to otázka hodin, mocným dochází trpělivost

Politický poradce a zvláštní dopisovatel deníku Kyiv Post popsal možný konec vlády Vladimira Putina. Jason Jay Smart, kterého považuje Kreml za personu non grata, nevěří, že se o pád současného ruského prezidenta postarají lidé v ulicích. Sází na armádu, zpravodajské služby a především oligarchy.

Oligarchové by Putinovi měli podle Smarta děkovat za svůj vzestup, za to, že jim umožnil beztrestně rozkrádat veřejný majetek. Ruský prezident se drží u moci tak dlouho díky tomu, že boháče rozeštvává proti sobě. "Jsou ochotni mezi sebou bojovat. Rádi by se navzájem zabili a vzali si majetek. Jediné, co je v tuto chvíli brzdí, je on. Nechce, aby v Moskvě tekla krev," tvrdí Smart ve videu, které publikoval ve spolupráci s Kyiv Postem.

Putin se do sporu vždy včas vloží a situaci uklidní. "Je arbitrem spravedlnosti, což mu dává jistotu, že ho všichni potřebují," říká Smart, podle kterého ale začíná být ruský prezident pro své okolí starý. V pondělí oslaví 72 let.

Rusko je podle Smarta v zásadě mafiánský stát a je chybné ho analyzovat způsobem, kterým zkoumáme státní aktéry ostatních zemí. "Je to skupina mafiánských zločinců, kterým jde o vlastní zájmy, vlastní obohacení a hlavně o vlastní přežití, které skutečně drží Kreml pohromadě," myslí si Smart.

Dopisovatel ukrajinského deníku rozvíjí směr, kterým nyní uvažují mocní oligarchové. Podle něho si uvědomují, že až Putin skončí, dostane se k moci někdo, kdo je právě jejich nepřítelem a bude je chtít zlikvidovat. A na to nechtějí čekat. "Moudřejší je hned uzavřít spojenectví s armádou nebo nějakou vlivnou zpravodajskou službou, nebo lépe s oběma, abyste se ujistili, že jste schopni převzít moc v zemi sami," rozvíjí svou představu Smart.

Pokud k převzetí moci dojde, nastává pro pučisty nejnebezpečnější část, protože faktický nárok na moc je mizivý. "Jste uzurpátorem. Nebyli jste demokraticky zvoleni, prostě jste zabili svého předchůdce. Co vás tedy udrží u moci?" ptá se řečnicky Smart, podle něhož je klíčem schopnost udržet hlavní město s dostatkem vojáků, kteří za vás budou bojovat.

"Proto si myslím, že jakýkoli oligarcha, který by se pokusil svrhnout Putina, velmi pravděpodobně stáhne vojáky z Ukrajiny a velmi pravděpodobně je povolá i na jiná místa, kde ve skutečnosti nejsou potřeba," tvrdí Smart s tím, že oligarchové jsou jen součástí ruského kolonialismu. Vracejí se do Moskvy, aby chránili hlavní město a zachovali si vlastní moc.

Z Putina, který se zdá být více a více odtržený od okolí, jsou nyní oligarchové frustrovaní. "Je stále více zřejmé, že není schopen vést válku na Ukrajině, což nakonec bude jeden z hlavních důvodů, proč ho svrhnou ti, kteří jsou mu blízcí," říká Smart.

Kdy k tomu dojde, není podle něj jisté, ale zhoršující se finanční situace v Rusku je pro Putinův režim velmi špatným znamením. Klíčová úroková sazba se zvýšila z 8 % na 19 % , inflace by reálně mohla přesáhnout 30 %, bublina na trhu s bydlením se chystá prasknout.

"Je to něco, co v Rusku vyvolá velké napětí a spoustu bolesti. Takže Putinův konec. Nemůžeme si být jisti, jak k němu dojde, ale mám velmi silný důvod věřit, že bude náhlý a konec války na Ukrajině nebude něco, co trvá týdny a měsíce. Může to být něco, co se stane během několika hodin," uzavírá Jason Jay Smart.

