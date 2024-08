Tohle je začátek Putinova konce. Přehrada se protrhne, předpovídá americký profesor

Jsme svědky začátku konce kremelského režimu a Vladimira Putina osobně, tvrdí v rozhovoru pro Aktuálně.cz respektovaný americký historik ukrajinského původu Alexander Motyl.

Podle Motyla jsou současné ruské ztráty na frontě dlouhodobě neudržitelné. "Obrazně řečeno, dříve či později se přehrada protrhne," je přesvědčený sedmdesátiletý profesor. Zatím úspěšný ukrajinský vpád do Kurské oblasti označuje za skandál ruských tajných služeb.

"Svědčí to o aroganci a víře, že Ukrajinci jsou příliš hloupí na to, aby podnikli odvážný útok. Kromě toho to vypovídá také o ruské neschopnosti," míní znalec Ruska a odhaduje, jak by se mohla válka vyvíjet do konce roku.

Prezident Vladimir Putin od začátku invaze na Ukrajinu čelil doma v Rusku několika složitým problémům: loni v červnu tažení oligarchy Jevgenije Prigožina a jeho wagnerovců na Moskvu, nyní mu pozici komplikuje vpád ukrajinské armády do Kurské oblasti. Existují nějaké náznaky, které by mohly ukazovat, že ztrácí nad situací kontrolu?

Georgij Zakrevskij, vůdce soukromé vojenské skupiny Paladin, nedávno zveřejnil video, v němž vyzývá k převratu a sesazení Putina. Je bezpečné předpokládat, že není jediným členem ruské elity s podobnými myšlenkami. Není divu: Rusko očividně válku nevyhrává, jeho ztráty nyní dosáhly 600 tisíc vojáků (Jde o tvrzení Kyjeva, které nelze nezávisle ověřit, pozn. red.). Ukrajina obsazuje Kurskou oblast, ruská ekonomika je v krizi a roste pouze v sektorech spojených s vojenskými výdaji. Vojáci hromadně dezertují, jejich manželky a matky protestují, Kreml uzavírá YouTube a další internetové kanály. To všechno jsou známky velmi slabého režimu a vůdce.

Jak významnou roli ale hrají soukromé vojenské skupiny, jako je ta vedená Georgijem Zakrevským? Má šanci něco změnit?

Těchto skupin není mnoho a jsou početně malé, Paladin má jen stovky členů. Mají ale jasnou agendu, jsou dobře vycvičené a vědí, co chtějí. Stejně jako wagnerovci by se mohly pokusit svrhnout Putina a možná dokonce uspět. Paladin je na Západě jsou relativně neznámý, ale jde o jednu z prvních soukromých vojenských skupin v Rusku.

Souhlasím s mnoha ruskými opozičními analytiky, že toto je začátek konce ruského režimu a především Putina samotného. Rusko na frontě denně přichází až o 1300 mužů. Takové ztráty jsou neudržitelné a již vedly k požadavkům matek a manželek vojáků a výzvám, jako je ta od Zakrevského.

2:19 "Už se Putina nebojíme." Ženy ruských vojáků chtějí své muže zpět | Video: Reuters

Takže jsme svědky začátku širšího odporu proti ruskému režimu, který by mohl vyústit v krajní variantě třeba až v nějakou formu občanského konfliktu?

Někteří Rusové se možná sjednotí proti Západu, ale mnozí začnou přehodnocovat válku. Je velmi důležité zmínit, že vlastenečtí vojenští blogeři jsou už dlouho velmi kritičtí vůči způsobu, jakým režim válku na Ukrajině vede. Lidé jako Georgij Zakrevskij ale nejsou liberálové ani pacifisté. Jsou to nacionalisté, kteří vidí, že Putin jejich zemi ničí.

Jaký tedy očekáváte vývoj v Rusku do konce roku?

Při současném tempu ruských ztrát se dříve či později - obrazně řečeno - přehrada protrhne a konečným výsledkem může být, jak sama naznačujete, občanská válka a možná i rozpad Ruské federace. Skoro bych tu občanskou válku čekal.

Alexander Motyl Americký historik a politolog Vyučuje politologii na Rutgersově univerzitě v New Jersey a Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Specializuje se na Ukrajinu, Rusko a bývalý Sovětský svaz. Je známý svými knihami a články o současné politice ve východní Evropě, zkoumá témata jako nacionalismus, impéria a revoluce. Jeho rodiče uprchli po druhé světové válce ze západní Ukrajiny, když ji okupoval Sovětský svaz. Kromě vědecké práce napsal dva romány a je také malířem. Foto: Columbia University, se svolením k užití.

Čínská kolonie s jadernými zbraněmi

Říkal jste, že ruští nacionalisté vidí, že Putin jejich zemi ničí. Odhalil ukrajinský vpád do Kurské oblasti něco, co by vypovídalo o hlubších problémech v ruské armádě a velení?

Armáda byla naprosto nepřipravená. Ale to není překvapivé. Ve fašistickém systému, kde je veškerá moc soustředěna v rukou velkého vůdce, jeho podřízení nemají důvod převzít iniciativu.

Je skandál, že nechvalně proslulá FSB a všechny ostatní ruské zpravodajské služby neměly tušení o nadcházející invazi do Kurské oblasti. To svědčí o aroganci a víře, že Ukrajinci jsou příliš hloupí na to, aby podnikli odvážný útok. Kromě toho to vypovídá také o ruské neschopnosti.

V jakém směru?



Ve fašistických státech, jako je současné Rusko, často dochází k přenášení odpovědnosti na podřízené, budování moci místními elitami, falšování informací a k bojům o přízeň vůdce. Jednotlivé složky státu pak spolu nespolupracují, ale spíše soupeří. A to se v Rusku nepochybně ještě zhorší poté, co Putin jmenoval do významných funkcí nekompetentní lidi, kteří nemají žádné vojenské zkušenosti. Nedostatek koordinace mezi těmito lidmi povede k tomu, že ruský prezident bude nucen činit klíčová rozhodnutí sám, což nepochybně vyústí v několik dalších selhání, protože sám neví, co dělá.

Jak by se mohla proměnit podpora ze strany Západu v případě, že si Ukrajina udrží nebo rozšíří území, které v Rusku kontroluje?

Nikdo nemá rád poražené, vítěze naopak miluje každý. Když se válka zdála být v patové situaci, Západ se klonil k tomu, aby tlačil Kyjev do uzavření příměří. Teď, když Ukrajinci utočí v Kurské oblasti, je západní země víc podporují, protože vědí, že by mohli skutečně zvítězit.

Může ukrajinský vpád na ruské území přimět Vladimira Putina k mírovým rozhovorům?

Ne. Putin by nikdy nesouhlasil s mírem, který by umožnil Ukrajině okupovat části Ruska. Stejně tak by nesouhlasil s "odevzdáním" Ukrajině částí Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti, které formálně anektoval a nyní je kontroluje. Putin se s válkou natolik ztotožnil, že může souhlasit jen s mírem, který mu umožní vyhrát. Válka bude pokračovat, dokud zůstane u moci.

Můžete ruskou invazi na Ukrajinu srovnat s jinými konflikty z minulosti, kdy menší země čelily silnějšímu soupeř?

Vietnam zastavil Čínu na konci 70. let minulého století, Finsko zase mnohem větší Sovětský svaz v roce 1940 a Řekové porazili Peršany v 5. století před naším letopočtem. Silnější země mají jasnou výhodu, ale pokud jejich vedení selhává, zásobovací linie jsou přetížené a morálka nízká, mohou menší protivníci uspět.

Pokud Rusko válku prohraje, což se nyní zdá pravděpodobné, může se stát čínskou kolonií s jadernými zbraněmi. Přestane být hrozbou pro Evropu a místo toho se stane problémem pro Peking.