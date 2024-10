Proč si to teď dovoluje? Situace je pro Putina čím dál nebezpečnější, míní historička

Americká historička Amy Knightová se desítky let specializuje na Rusko a bývalý Sovětský svaz. Ruský opoziční server Meduza s ní hovořil mimo jiné o tom, jak se postoj ruských elit změnil od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu.

Jedna z posledních prací Amy Knightové se věnuje kultuře politických vražd za vlády ruského prezidenta Vladimira Putina. Podle historičky se k nim současné bezpečnostní složky uchylují častěji než jejich sovětské předchůdkyně. "Jsou agresivnější, odvážnější. KGB byla přece jen opatrnější v zahlazování stop a neuchylovala se k takovým metodám tak často," tvrdí Knightová v rozhovoru pro Meduzu.

Mladé důstojníky je už podle ní těžké přimět k víře ve "zvláštní ruské hodnoty", o nichž mluví Putin. Tito lidé mají reálné informace o tom, co se v zemi děje, a vidí pokrytectví systému zevnitř. "Současné ruské bezpečnostní složky jsou nesmírně cynické. Soustředí se na peníze a pozice, vědí, jak přežít. Pokud vnímají Západ jako nepřítele, pak ne jako ideologického protivníka, ale jako někoho, kdo může narušit jejich status quo, narušit jejich korupci a zasáhnout do jejich postavení," myslí si Knightová.

Historička také okomentovala reakci elit poté, co se Putin rozhodl pro plnohodnotnou invazi na Ukrajinu v únoru 2022. "Vzpomínáte si na video z mimořádného zasedání Rady bezpečnosti [21. února 2022], kdy Putin shromáždil všechny členy své vlády, aby povstali a podpořili jeho rozhodnutí o nutnosti uznat samozvané republiky na Donbase? Víme, že několik lidí - včetně (tehdejší Putinovy pravé ruky) Nikolaje Patruševa - neprojevilo patřičné nadšení. Podle mého názoru jsou klíčoví členové elity nespokojeni a chtěli by, aby válka skončila. Je to naprosto přirozené: úředníci jsou odříznuti od Západu, oligarchové nemohou jezdit na své jachty do Středomoří, jejich děti už nemohou bydlet ve švýcarských penzionech. Dokonce i vnuk [šéfa Rosgvardie Viktora] Zolotova chodil do státní školy v Londýně," vypočítává Knightová.

Čím déle agrese trvá, tím více se u elit hromadí nespokojenost a je těžké předvídat, k čemu se rozhodnou. "Pokud se boje protáhnou a ruské ozbrojené síly nedosáhnou žádných náhlých úspěchů nebo se jim nepodaří donutit Ukrajince opustit Kurskou oblast, pak se možná najdou lidé, kteří vytvoří koalici, osloví Putina a budou požadovat, aby udělal ústupky a ukončil válku. Možná ho dokonce vyzvou k rezignaci," odhaduje americká historička, které dlouhé roky pracovala v americké Kongresové knihovně.

Mezi elity patří také ministři, kteří přímo řídí síly, jež Putina chrání: Rosgvardii, armádu a Federální službu bezpečnosti (FSB). "Zatím se zdá, že Putin je nezpochybnitelný, ale musí se spoléhat na 'siloviky'. Koneckonců, co nakonec drží ruskou společnost v šachu? FSB se svými hrozbami zatčení; policie, která je posílána na rozhánění mítinků; nájemní zabijáci, kteří jdou po těch, kdo začnou režim ohrožovat. To je věčný problém diktátorů: chcete-li kontrolovat lidi, musíte dát svému okolí možnost, aby je kontrolovalo," tvrdí Knightová, podle které Putin navíc neustále mění pravidla, podle nichž elity kolem něj získávají body.

Západní sankce sice nefungují podle plánu, nicméně nebyly zbytečné. "Podívejte se na Olega Děripasku [jeden z nejmocnějších oligarchů], který otevřeně vyjadřuje svou nespokojenost! Jediné, o čem mluví, jsou sankce. V nedávném rozhovoru pro japonský list Nikkei Asia válku opět označil za šílenou. Kromě toho na svém Telegramu zveřejnil článek z amerického vydání Foreign Affairs o Putinovi a o tom, zda se ho Rusové někdy dokážou zbavit. Je to zcela mimořádné. Proč si Děripaska najednou dovoluje něco takového? Že by cítil rostoucí nesouhlas a nespokojenost?" klade si otázku americká historička.

A jak se podle ní cítí ruské elity nyní? "Být na místě všech těchto lidí, byla bych v depresi. Většina z nich má děti, vnoučata - a ti všichni jsou teď doslova rukojmími. Ve skořápce toho, co bývalo Ruskem. Ale nemají kam jít. Všichni v hloubi duše čekají na masovou nespokojenost obyčejných Rusů a bojí se jí. A čím déle tato válka trvá, tím je situace pro Putina nebezpečnější," říká Knightová.

Americká historička věří, že by se ruské elity postavily proti tomu, kdyby se vládce rozhodl zaútočit na země NATO. "Nemyslím si, že by se k takové lehkomyslnosti odhodlal. Často mluvíme o červených liniích Kremlu - myslím, že existují. A procházejí i tudy, " uzavírá Knightová rozhovor pro ruský opoziční server Meduza.

