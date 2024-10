Rekordní počet Rusů se vyjádřil pro vyjednání kompromisu a ukončení ničím nevyprovokované agrese na Ukrajině. Tvrdí to ruští nezávislí sociologové, kteří se pokusili změřit postoje lidí ve dvou projektech Chronicle a ExtremeScan.

"Počet stoupenců příměří s Ukrajinou mezi Rusy dosáhl absolutního maxima. Čtyřicet devět procent respondentů vyjádřilo připravenost podpořit mírovou dohodu, i když cíle speciální vojenské operace (jak Rusové nazývají svoji agresi, pozn. red.) zůstanou nenaplněny. Proti takovému rozhodnutí je 33 % respondentů a 18 % na tuto otázku nedokáže odpovědět," citoval autory ukrajinský server Ukrainska Pravda.

Míru do jednoho roku by chtělo dosáhnout 63 procent Rusů. Podle studie ExtremeScan jsou některé regiony dokonce více nakloněny ukončení války než tradiční centra protirežimních protestů Moskva a Petrohrad.

Výsledky průzkumů také ukazují, že stále méně Rusů je připraveno bojovat. Od února 2023 do září 2024 se počet těch, kteří nejsou připraveni jít do války, ať už dobrovolně, nebo na příkaz ruského ministerstva obrany, zvýšil o 9 %. Také podíl těch, kteří, pokud by byli mobilizováni, před rokem a půl jít do války připraveni byli, se snížil o 10 procentních bodů.

Sociologové uvádějí, že nejvyšší připravenost k další mobilizaci projevují muži ve věku 50 až 60 let. Tedy ti, u nichž je pravděpodobnost nástupu do armády nejmenší. Pouze 6,6 % Rusů ve věku 18-24 let, u nichž je pravděpodobnost mobilizace vyšší, je připraveno jít do války, pokud k tomu dostanou rozkaz.

Polovina Rusů také uvedla, že by si přáli obnovení vztahů se Západem, 54 % by si přálo zvýšení rozpočtových výdajů na armádu, 63 % by si po vzájemných ústupcích přálo mírovou smlouvu s Ukrajinou a 65 % by si přálo zrušení západních sankcí. Osmdesát pět procent respondentů doufá, že se vláda v příštím roce zaměří na řešení vnitřních sociálních a ekonomických problémů.

Sociologové z projektu Chronicle prováděli telefonické dotazování ve dnech 10. až 17. září 2024 na vzorku 800 osob. Interval spolehlivosti studie má být 95 %, přičemž maximální chyba měření je 3,45 %. Společnost ExtremeScan Group provedla od 29. července do 6. září jedenáct průzkumů: jeden celoruský a deset v rámci jednotlivých oblastí. V každém průzkumu se dotazovala 500 osob.

