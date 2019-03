Babišova výjimečná schůzka. Premiér před přijetím v Bílém domě navštíví centrálu CIA

Český premiér Andrej Babiš v úterý odlétá na třídenní návštěvu do Washingtonu, jejímž vrcholem bude čtvrteční přijetí u amerického prezidenta Donalda Trumpa v Bílém domě. Dalším klíčovým bodem jeho programu bude středeční návštěva centrály americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) v Langley ve Virginii.

Babiš podle zdrojů deníku Aktuálně.cz z Česka i USA bude jednat přímo s ředitelkou CIA Ginou Haspelovou. A podle současných i bývalých českých diplomatů to je zřejmě vůbec poprvé, kdy nejvyšší představitel České republiky - prezident nebo premiér - bude přijat v centrále této zpravodajské služby.

V oficiálním programu českého premiéra, jak ho v pondělí dostala média, tato schůzka není uvedena. Podle bývalého českého zpravodajce, který byl ve svém pracovním zařazení se CIA v pravidelném kontaktu, americká zpravodajská služba obdobná politická setkání nezveřejňuje.

"Určitě je neříkají nahlas. Už samotný fakt, že premiér Babiš bude přijat v Langley, je velmi nadstandardní, řekl bych spíše výjimečná věc," prohlásil zdroj redakce.

Kvůli citlivosti schůzky ji ani česká strana nechce oficiálně komentovat. "Jsme zpravodajská služba a aktivity politiků při zahraničních cestách zásadně nekomentujeme," řekl deníku Aktuálně.cz mluvčí BIS Ladislav Šticha.

Bez uvedení jména ovšem konání schůzku potvrdilo několik jiných zdrojů a svědčí o tom i velká časová mezera v Babišově středečním programu, kdy na celé odpoledne nemá nic "oficiálně" naplánováno.

"Je to velké, symbolické vyjádření důvěry českým tajným službám. Jako by tím Američané říkali, je tady něco, co dobře funguje, děkujeme," říká o návštěvě českého premiéra v centrála CIA bývalý český zpravodajec.

Kauza Huawei

Zcela konkrétně pak americkou stranu mohou zajímat informace českých služeb o bezpečnostních rizicích spojených s technologiemi čínské firmy Huawei, před kterými v prosinci varoval český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Podle Alexandra Vondry, bývalého českého velvyslance v USA v letech 1997 až 2001, jde dokonce o klíčový důvod, proč se Andrej Babiš podívá do centrály CIA v Langley.

"Kybernetická bezpečnost je jedním z hlavních témat celé Babišovy cesty do Washingtonu i jeho přijetí u Trumpa, přičemž kybernetická bezpečnost, to je nyní v podstatě krycí jméno pro Huawei," komentoval Vondra premiérovu cestu do USA.

Kybernetickou bezpečnost jako jedno hlavních témat do Babišova jednání v Bílém domě ostatně zmiňují i veřejná prohlášení obou stran. Kauza Huawei byla už na programu nedávné schůzky českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka s jeho americkým kolegou Mikem Pompeem ve Washingtonu.

Babišovo hvězdné přijetí

Bývalý diplomat Petr Kolář, který působil jako český velvyslanec ve Washingtonu v letech 2005 až 2010, říká, že Babišova návštěva v centrále CIA jen potvrzuje, že americká strana si na jeho přijetí ve Washingtonu dává hodně záležet.

"Za dobu, co se zabývám česko-americkými vztahy, se nepamatuji na tak hvězdné přijetí českého politika v Bílém domě," říká Kolář ke složení americké delegace, která bude jednat s premiérem Babišem.

Po asi dvacetiminutovém osobním jednání "jeden na jednoho" s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Oválné pracovně pak spolu ve čtvrtek v Bílém domě na dalších padesát minut za pracovní stůl zasednou širší delegace obou stran.

"A za Bílý dům tam bude vedle Trumpa viceprezident Mike Pence, ministr zahraničí Mike Pompeo, ministr energetiky Rick Perry, poradce pro národní bezpečnost John Bolton. A myslím, že i šéf prezidentova kabinetu Mick Mulvaney. A to je skutečně mimořádné," říká Petr Kolář.

Podle něj je zřejmé, že Američané si po letech uvědomili "důležitost regionu střední Evropy". To ukázala i nedávná návštěva ministra Petříčka ve Washingtonu či ještě těsně před tím cesta ministra Pompea po třech zemích Visegrádu.

"Myslím, že si uvědomili, že musejí do našeho regionu investovat, obnovit a posílit zájem. Nejen slovně, ale že to musí být vidět," říká Petr Kolář. Babišovu návštěvu u šéfky CIA Giny Haspelové v Langley pak navíc považuje za "jasnou podporu českým tajným službám ve chvíli, kde je zde v Česku někteří politici, například Miloš Zeman, zpochybňují".

Petr Kolář i Alexander Vondra potvrdili, že za jejich působení v roli velvyslance v USA v centrále CIA v Langley český prezident ani premiér nebyli. Ústředí americké tajné služby nenavštívil ani Petr Nečas, který jako zatím poslední český premiér navštívil Washington v říjnu 2011.

Pokud nějaká jiná schůzka nezůstala dodnes v úplném utajení, bude Andrej Babiš první český vrcholný politik, který Langley navštíví.

"O těchto návštěvách se jinak opravdu veřejně moc nemluví. Nevím ani, zda se kdy psalo o tom, že Václav Havel přijal na Hradě tehdejšího šéfa CIA (v listopadu 1990, pozn. red.) Billa Webstera," upozorňuje Alexander Vondra.

Američané přitom podle něj tenkrát z Prahy neodjeli s prázdnou. "Byli šťastní, protože jsme jim předali sovětské komunikační zařízení," dodává Vondra, že po předchozím režimu Gustava Husáka na Hradě zbyly pro CIA velmi zajímavé věci.

