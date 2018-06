U texaské silnice záhadně mizely dívky, policie roky tápala. Vraha pomohl najít otec jedné z nich

Laura Millerová z Texasu se v 1984 stala obětí vraždy. Případ jako z detektivky pomohl vyřešit její otec.

Houston - Jedenasedmdesátiletý Tim Miller platil u texaské policie dlouho za podivína a otravu, který se rád vrtá v zamotaných případech, na nichž v archivech vyšetřovatelů ulpívá prach.

Všechny se týkaly záhadných zmizení mladých dívek a žen kolem hlavní silnice I-45 táhnoucí se předměstími hlavního města Texasu Houstonu směrem k pobřeží. Končí na padesát kilometrů dlouhé kose ostrova Galveston. Texaští vyšetřovatelé ji nazvali "autostráda do pekla".

Jelikož policejní vyšetřování vždy skončilo tím, že daná osoba je "nezvěstná", Miller po zmizelých ženách začal pátrat na vlastní pěst. A dokonce za tímto účelem založil i neziskovou organizaci.

Millerova posedlost ale měla prostou příčinu. Jednou z dívek, které beze stopy zmizely, byla i jeho vlastní dcera Laura. Za Millerem se nyní vydal reportér britského deníku The Guardian, kterému Texasan prozradil podrobnosti strhujícího případu.

Bez nejmenší stopy

Šestnáctiletá Laura se 10. září 1984 vydala z domu v městečku League City poblíž Houstonu, který si Millerovi krátce předtím pořídili. Neměli v něm ještě zavedený telefon. Mířila k nedaleké benzínce, aby zavolala svému příteli. Už se nevrátila.

Vzhledem k tomu, že trpěla častými depresemi a snadno omdlévala, rodiče ze všeho nejdřív kontaktovali všechny nemocnice v okolí. Laura ale zmizela bez nejmenší stopy a policie ji po čase zařadila na seznam mladých lidí, kteří jsou na útěku z domova. V minulosti už několikrát z domu odešla, vždy se ale zase vrátila.

Tehdy ještě Lauřino zmizení úřad místního šerifa nedával do spojení s případem třiadvacetileté číšnice Heide Fyeové, která stejně tak beze stopy zmizela 10. října 1983. Také ona předtím, než zmizela, volala z telefonního automatu u benzínky. Ze stejného jako Laura. O jedenáct měsíců na den přesně před jejím zmizením.

V dubnu následujícího roku si manželský pár z League City povšiml, že si jejich pes s čímsi hraje na dvoře. Jednalo se o lidskou lebku. Policie zanedlouho našla zbytky těla Fyeové na ropném poli u Calder Road, silnice ústící do I-14. Praskliny na lebce mladé ženy svědčily o tom, že ji někdo umlátil tupým předmětem.

Policie případ záhy odložila, podobně jako ten Lauřin. "Řekli, že je známá útěky z domova," vzpomínal Miller. "Podobně řekli, že Heide byla známá narkomanka."

Záhadné podobnosti

Miller naléhal na šerifa, ať hledá Lauřino tělo také kolem Calder Road, avšak marně. Šerifův úřad mu zakázal, aby ropné naleziště prohledal vlastními silami.

O dva roky později ucítila skupina chlapců při jízdě na kole u Calder Road zápach, jaký vydávají uhynulá zvířata. Bylo to tělo mladé ženy, kterou někdo zastřelil před šesti až osmi týdny. Bylo opřeno o strom s pohledem upřeným k nebi, asi padesát metrů od místa, na němž byly nalezeny ostatky Heide Fyeové.

Když pak policisté prohledali okolí, našli kostru Laury Millerové. Rovněž opřenou o strom a ve stejné poloze jako těla obou mladých žen, nalezených před ní. Soudní koroner pouze nebyl schopen určit, jak Laura zemřela. Její tělo bylo již ve značném stupni rozkladu.

Číhání na vraha

Millerovi se zhroutil svět. Tušil, že Laura už nežije - teď se to ale potvrdilo. Vzpomněl si na smrt prvního dítěte, chlapce, který zemřel jako batole, sebevraždu bratra i vlastní dětství, strávené u náhradních rodičů, kteří jej často bili a týrali.

Začal pít a žena se s ním rozvedla.

Následující týdny a měsíce lehával s puškou a lahví whisky v křoví nedaleko míst, kde byly ostatky všech tří mladých žen nalezeny. Čekal, zda se vrah znovu neobjeví.

Neobjevil se a Miller jej začal o to usilovněji hledat.

Záhy narazil na případ muže jménem Clyde Hedrick, který žil nedaleko od něj v městečku Dickinson a kterého šerif poslal v roce 1984 na jeden rok do vězení v souvislosti s úmrtím devětadvacetileté mladé ženy Ellen Beasonové. Ta se dle policejního protokolu po noci strávené v místním tanečním klubu šla s Hedrickem, nahá a opilá, vykoupat a utopila se.

Hedrick ze strachu, že bude činěn za její smrt odpovědným, tělo ukryl poblíž I-45. I v tomto případě nebyl soudní koroner schopen určit příčinu smrti a šerif uvěřil Hedrickově verzi.

Miller věděl, že Laura Hedricka znala od vidění a čas od času si od něj kupovala marihuanu. To ale policii nestačilo a kategoricky odmítla, že by se mohlo jednat o sériového vraha, po kterém pátrá.

V roce 1991 našla skupina Texasanů na koních na ropném poli u Calder Road čtvrtou mrtvolu mladé ženy. Také ona byla zabita úderem tupého předmětu do hlavy, ležela však na volném prostranství a navíc na břiše. Policie se proto došla k závěru, že vrahem je někdo jiný než u předchozích tří obětí.

Texas EquuSearch

Miller už na nic nečekal. S pomocí známých a dobrovolníků založil neziskovou organizace Texas EquuSearch a začal po vrahovi znovu pátrat. Tentokrát ještě intenzivněji.

Zjistil si, kdo je vlastníkem ropného pole, vysvětlil mu své pohnutky a pronajal si naleziště za deset dolarů ročně.

Ropné pole bylo záhy poseto dírami, které vykopali Millerovi spolupracovníci. Miller nasadil při hledání psy a nechal vypustit jednu z vodních nádrží. Stále doufal, že přijde na něco, co ho přivede na stopu Lauřina vraha.

V tom čase ale policisté přišli s vlastním podezřelým. Měl jím být šedesátiletý bývalý inženýr NASA Robert Abel, který se svého času podílel na vývoji raket Saturn, jež vynášely na oběžnou dráhu vesmírné lodě Apollo směřující k Měsíci.

Abel byl třikrát rozvedený a vlastnil ranč nedaleko ropných polí u Calder Road.

Policejní vyšetřovatelé si před časem nechali vypracovat psychologický profil vraha. Mělo se jednat o vysoce inteligentního muže, trpícího náhlými záchvaty neovladatelného vzteku. Jak dosvědčily Abelovy první dvě ženy, konstruktéra často přistihly, jak v návalu zlosti bije své koně. Podezřelé bylo i to, jak živě se zajímal o vyšetřování.

I tentokrát se však nová stopa ukázala jako ničím nepodložená a úřad šerifa případ znovu odložil. Nepomohlo ani, když Miller z Abela nespustil oči a celé dny jej zpovzdálí hlídal. Jednoho dne se ho dokonce pokusil přimět k přiznání tím, že mu přiložil k hlavě revolver, inženýr ale nijak nezareagoval.

Další neúspěch podnítil v Millerovi novou energii. Tu však tentokrát se svou neziskovkou vložil do pátrání po osobách, hlášených jako nezvěstné v celém státě Texas. Zaměřoval se na zatoulané děti, duševně nemocné osoby, které opustily bydliště. A podezřelé případy sebevražd.

Jelikož se mu podařilo do akce zapojit velké množství lidí a shromáždit spousty informací, začal brzy vykazovat výsledky. Prohledávali řeky, jezera, nádrže a mořské pobřeží s použitím potápěčů, sonarů a robotů a v následujících letech postupně objevili pozůstatky 238 pohřešovaných lidí.

Jen po vrahovi jeho dcery a ostatních mladých žen jako by se slehla zem.

Nová stopa

V dubnu 1997 vrah udeřil znovu. Tehdy při joggingu poblíž Friendswoodu na dalším z předměstí Houstonu zmizela dvanáctiletá Laura Smithová. Její tělo bylo nalezeno o měsíc později v retenční nádrži u Pasadeny.

O čtyři měsíce později se nedaleko I-45 ztratila sedmnáctiletá Jessica Cainová a našel se pouze její prázdný vůz. Miller tehdy bez soudního povolení se dvěma stovkami spolupracovníků prohledal pozemky u Abelova ranče, avšak bezvýsledně.

V roce 2005 inženýr z NASA Abel zahynul. Jeho čtyřkolku smetl na železničním přejezdu vlak. Krátce předtím se oba muži smířili a Miller se inženýrovi omluvil za to, že jej podezříval a po léta obtěžoval.

V roce 2012 nastal v případu únosů a vražd mladých žen obrat. Tommy Hansen, policejní poručík z úřadu galvestonského šerifa, na Millerův popud zjistil, že v roce 1993 nechal forenzní antropolog pracující pro Univerzitu Severního Texasu exhumovat ostatky Beasonové a na její lebce objevil praskliny svědčící o úderu tupým předmětem.

Čtvrtého dubna 2013, sedmadvacet let po smrti mladé ženy, byl někdejší podezřelý Clyde Hedrick obviněn z vraždy. Vyšetřování pak nabralo rychlý spád. Bývalá Hedrickova žena přiznala, že v letech 1991 až 1993 přišel opakovaně domů velmi rozrušený a tvrdil, "že to udělal znovu" a v roce 1996 přinesl dokonce domů zakrvácený nůž.

V roce 2013 během výslechu Hedrick přiznal, že zavraždil "čtyři nebo pět žen". Ve vězení se pak před spoluvězni chlubil, že zabil jak Lauru Millerovou, tak i Heide Fayovou. Později to před vyšetřovateli popřel.

Texaský soud ho i přes absenci přímých důkazů poslal na dvacet let do vězení.

Miller říká, že pokud by mu Hedrick už tehdy do očí přiznal, že vraždu spáchal, požadoval by pro něj milost.

