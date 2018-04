AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Policie v Kalifornii zadržela muže, kterého považuje za sériového vraha a násilníka ze 70. a 80. let. Prokuratura oznámila, že vinu nyní 72letého Josepha Jamese DeAngela dokazuje analýza DNA. Násilník, který podle přezdívky Kalifornie dostal jméno "zabiják ze zlatého státu", v průběhu 70. let v jižní Kalifornii znásilnil 50 žen a do poloviny 80. let zabil 12 lidí. Policii dlouhou dobu úspěšně unikal. Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) před dvěma lety vypsal odměnu 50 000 dolarů (milion korun) za informace, které k jeho dopadení povedou. Prokuratura uvedla, že již byl obviněn ze čtyř vražd spojovaných s případem sériového vraha.

