před 7 hodinami

Severní Korea by raději neměla dál Spojeným státům vyhrožovat, pokud ale bude, narazí na ohnivou zlobu, jakou svět neviděl. Na tiskové konferenci v Bedminsteru ve státě New Jersey to prohlásil prezident USA Donald Trump. Varování do Pchjongjangu adresoval v době, kdy média publikují informace o výrazném pokroku severokorejského režimu při vývoji jaderné a raketové technologie. KLDR provedla v poslední době několik raketových testů, při nichž vyzkoušela nově vyvinuté mezikontinentální balistické rakety, schopné údajně zasáhnout kontinentální Ameriku. Testování doprovázela ostrá kritika Spojených států a výhrůžky jaderným konfliktem.

