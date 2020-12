Reuters: USA prodají zbraně za miliardu dolarů Maroku, jež narovnalo vztah s Izraelem

Americká vláda poslala v pátek do Kongresu dohodu o plánovaném prodeji zbraní do Maroka v hodnotě jedné miliardy dolarů (asi 22 miliard Kč), informovala agentura Reuters s odvoláním na své zdroje. Agentura připomněla, že se tak stalo den poté, co byla oznámena dohoda o normalizaci vztahů mezi Marokem a Izraelem, kterou zprostředkovaly Spojené státy.

Dohoda o možném prodeji zbraní Maroku zahrnuje prodej čtyř bezpilotních letounů MQ-9B SeaGuardian, protitankových střel Hellfire, laserem naváděných bomb Paveway či další přesně naváděné munice. Američtí zákonodárci mohou prodej zablokovat, podle zdrojů agentury Reuters to ale není pravděpodobné. Bílý dům ve čtvrtek oznámil, že Izrael a Maroko se dohodly na normalizaci vztahů za zprostředkování Washingtonu. K dohodě podle médií přispělo, že americký prezident Donald Trump souhlasil, že USA uznají marocké nároky svrchovanosti nad Západní Saharou. Většinu tohoto území na západě Afriky kontroluje už čtyři desetiletí Maroko. Související "Tento mír bude vřelý." Triumfální rok pro Izrael vrcholí dohodou s Marokem Podle rezoluce OSN z roku 1991 má být ale uspořádáno referendum o sebeurčení Západní Sahary, která je z velké části tvořena pouští a odkud také vyplouvají tisíce migrantů na španělské Kanárské ostrovy. O nezávislost Západní Sahary, bývalé španělské kolonie, usiluje od 70. let fronta Polisario, která minulý měsíc přerušila příměří dohodnuté s Marokem v roce 1991. V rámci dohody Rabat souhlasil s uspořádáním referenda. Maroko je čtvrtým muslimským státem, který letos na normalizaci vztahů s Izraelem přistoupil. Před ním to udělaly Spojené arabské emiráty (SAE), Bahrajn a Súdán. Také se SAE dohodla americká vláda prodej moderních zbrojních systémů, a to za zhruba 23 miliard dolarů (asi 500 miliard Kč). Zprávy o této dohodě se objevily v září poté, co bylo v srpnu oznámeno navázání diplomatických styků SAE s Izraelem. Po oznámení dohody Izraele se Súdánem média informovala, že se Trumpova vláda rozhodla Súdán vyřadit ze seznamu zemí podporujících terorismus, na němž byl od roku 1993. Dohody o navázání diplomatických styků Izraele s těmito muslimskými zeměmi mají zejména posílit opozici vůči Íránu, který Izrael a Trumpova vláda považují za největší hrozbu na Blízkém východě. Normalizační dohody ostře kritizují Palestinci s tím, že jde o porušení dosavadní praxe. Podle ní měly arabské země vztahy s Izraelem normalizovat až po vyřešení izraelsko-palestinského sporu o palestinský stát. Video: Izraelští vojáci s pomocí letectva naráz zabili nicnetušící lidi u svých hranic 0:37 Izraelští vojáci s pomocí letectva naráz zabili nicnetušící lidi u svých hranic. Podle armády šlo o ozbrojence, kteří kladli u plotu výbušniny. | Video: Reuters