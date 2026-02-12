Přeskočit na obsah
Zahraničí

Američané předali syrskou základnu vládním silám. Ze země ale neodešli

ČTK

Syrská armáda převzala kontrolu nad strategickou základnou At-Tanf na jihu země, oznámilo ve čtvrtek podle agentury AFP syrské ministerstvo obrany. Na této základně od roku 2016 působila americká armáda v rámci mezinárodní koalice bojující proti teroristické organizaci Islámský stát (IS).

Američtí vojáci v syrském městě Manbidž.
Američtí vojáci v syrském městě Manbidž.Foto: AP
AFP ve čtvrtek s odvoláním na dva syrské vojenské zdroje napsala, že americké jednotky se z At-Tanfu během dvou týdnů už zcela stáhly.

„Po koordinaci mezi syrskou a americkou stranou převzaly jednotky syrské armády kontrolu nad základnou, která se nachází poblíž hranic s Jordánskem,“ uvedl Damašek v prohlášení. Ministerstvo upřesnilo, že syrské jednotky začaly s rozmisťováním v pohraničním trojúhelníku mezi Sýrií, Irákem a Jordánskem.

Spojené státy vytvořily koncem roku 2014 mezinárodní koalici s cílem bojovat proti IS. Toto uskupení využilo občanské války v Sýrii a postupně v této zemi a v Iráku ovládlo rozsáhlá území s asi deseti miliony obyvatel. V dobytých regionech vedení IS vyhlásilo chalífát, kde prosazovalo svůj radikální výklad islámského práva šaría. V Iráku byl IS územně poražen v roce 2017 a v Sýrii o dva roky později. V obou zemích má ale ještě buňky zejména v pouštních oblastech a provádí dál útoky.

Americké jednotky zůstávají v Sýrii na severovýchodě v oblastech, které ještě minulý měsíc kontrolovala Kurdy vedená koalice Syrské demokratické síly (SDF). Ta výrazně pomohla v předchozích letech mezinárodní koalici územně porazit organizaci IS. Podle agentury AP je v Sýrii asi 900 amerických vojáků.

