Američané předali syrskou základnu vládním silám. Ze země ale neodešli

Syrská armáda převzala kontrolu nad strategickou základnou At-Tanf na jihu země, oznámilo ve čtvrtek podle agentury AFP syrské ministerstvo obrany. Na této základně od roku 2016 působila americká armáda v rámci mezinárodní koalice bojující proti teroristické organizaci Islámský stát (IS).
AFP ve čtvrtek s odvoláním na dva syrské vojenské zdroje napsala, že americké jednotky se z At-Tanfu během dvou týdnů už zcela stáhly.
„Po koordinaci mezi syrskou a americkou stranou převzaly jednotky syrské armády kontrolu nad základnou, která se nachází poblíž hranic s Jordánskem,“ uvedl Damašek v prohlášení. Ministerstvo upřesnilo, že syrské jednotky začaly s rozmisťováním v pohraničním trojúhelníku mezi Sýrií, Irákem a Jordánskem.
Spojené státy vytvořily koncem roku 2014 mezinárodní koalici s cílem bojovat proti IS. Toto uskupení využilo občanské války v Sýrii a postupně v této zemi a v Iráku ovládlo rozsáhlá území s asi deseti miliony obyvatel. V dobytých regionech vedení IS vyhlásilo chalífát, kde prosazovalo svůj radikální výklad islámského práva šaría. V Iráku byl IS územně poražen v roce 2017 a v Sýrii o dva roky později. V obou zemích má ale ještě buňky zejména v pouštních oblastech a provádí dál útoky.
Americké jednotky zůstávají v Sýrii na severovýchodě v oblastech, které ještě minulý měsíc kontrolovala Kurdy vedená koalice Syrské demokratické síly (SDF). Ta výrazně pomohla v předchozích letech mezinárodní koalici územně porazit organizaci IS. Podle agentury AP je v Sýrii asi 900 amerických vojáků.
Zlodějské zlato, čílí se Francouzi. Odsouzená Simonová pobouřila zvláštním gestem
Je to zvláštní příběh olympijských her. Francouzská biatlonistka Julia Simonová, která ještě před necelým půl rokem stála u soudu kvůli krádeži kreditní karty, slavila zlato z vytrvalostního závodu. Její oběť, Justine Braisazová-Bouchetová, skončila až na 80. pozici. Z padoucha je hrdinka, která spustila další vlnu kontroverze drzým gestem v cíli.
Konec Evropy? Průmyslníci varují: Tohle zláme vaz výrobě na starém kontinentě
„Evropský průmysl je pod bezprecedentním tlakem,“ varuje šéf největšího chemického komplexu v Evropě BASF. Čeští průmyslníci si stěžují, že v průmyslu dochází k nevratným změnám a proces deindustrializace je v plném proudu. Vláda nabízí pomoc, podle opozice jde ale o plané sliby.
Soud potvrdil dohodu, El-Talabani z kauzy Stoka půjde na tři roky do vězení
Krajský soud v Brně ve čtvrtek uložil v korupční kauze Stoka Samanu El-Talabanimu souhrnný trest tři roky vězení a peněžitý trest 800 tisíc korun. Soud schválil jeho dohodu o vině a trestu, kterou uzavřel se státním zástupcem. Trest je mírnější, než který mu soud uložil v roce 2022.
Český národ vytrvale tloustne, i když lidé cvičí víc než dřív, zjistili statistici
Průměrný obyvatel Česka nad 16 let má nadváhu. A navíc v posledních letech ještě o něco přibral. Jeho index tělesné hmotnosti (BMI) se loni dostal na 26,4. Roku 2022 to bylo 26,2 a o pět let dříve 25,2. Limit zdravé váhy je ovšem 25. Obezitou v minulém roce trpělo 19 procent žen a 22 procent mužů. Podíl se za poslední tři roky mírně zvedl. Přibylo ale také Čechů, kteří se začali více hýbat.
„Bolí ji celý svět." Ledecká byla otřesená, bez rozhovorů si šla okamžitě lehnout
Česká lyžařka Ester Ledecká byla po pádu v dnešním olympijském super-G otřesená, zranila se ale už na tréninku před závodem, který pak absolvovala ve značných bolestech. Po závodě v Cortině d'Ampezzo neabsolvovala tradiční rozhovory a šla si rovnou lehnout. Když se trojnásobná olympijská vítězka probudila, poskytla vyjádření, ve kterém uklidnila fanoušky.