Bouchlo to ve sněmovně. Redaktor popisuje, kam až může zajít spor Černochová-Řehka

Několikaměsíční spor mezi ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) a náčelníkem Generálního štábu Armády ČR Karlem Řehkou nedávno oživil incident, kdy český voják na výcviku v Keni postřelil afrického kolegu. Šéfka resortu se totiž o situaci dozvěděla s několikadenním zpožděním. "Obvykle se ministryně od armády i ty nejmenší malichernosti dozvídá ihned," říká redaktor Aktuálně.cz Ondřej Stratilík

Vztah mezi ministryní Černochovou a náčelníkem Řehkou začal "skřípat" na jaře roku 2023. Řehka tehdy kvůli Černochové zvažoval rezignaci a do střetu následně vstoupil premiér Petr Fiala i prezident Petr Pavel. "Došlo k nějakému uhašení sporu, nicméně nadále doutnal. Od té doby je nesoulad mezi šéfkou resortu obrany a Karlem Řehkou zjevný," vysvětluje Stratilík. Neshody vyvolal třeba Řehkův záměr zřídit si oficiální účet na síti X. Kvůli nesouhlasu ministerstva obrany si pak založil pouze osobní profil.

"Ministryně obrany dlouhodobě tvrdí, že mezi ní a náčelníkem Generálního štábu AČR žádné neshody nejsou. Řehka celou věc vůbec nekomentuje. Je zjevné, že vztah mezi nimi rozhodně není romantický, k nějakým třenicím dochází a je otázka, kam až to může dojít," říká Stratilík. Podle redaktora byl problém v komunikaci patrný i na jednání sněmovního obranného výboru, který na konci listopadu projednával právě incident v Keni.

"Ministryně Černochová oznámila, že mezi ní a generálem Řehkou žádný spor není a že všechno je vyřešeno. Několik hodin poté ve sněmovně zasedl výbor pro obranu a slova z dopoledne už neplatila. Jednání bylo otevřené a veřejnost i novináři tak mohli nesoulad vidět v přímém přenosu," popisuje redaktor, který se zasedání zúčastnil.

Stratilík poukazuje na to, že generál Řehka má zastání prezidenta Petra Pavla, protože oba vyšli ze stejného armádního prostředí a vzájemně se respektují. S ohledem na blížící se volby do Poslanecké sněmovny je ale případná eskalace sporu do politické úrovně ožehavým tématem. "Nepřeje si to premiér ani ministryně obrany. Prezident Petr Pavel i předseda vlády Petr Fiala podle mě stojí za tím, aby Generální štáb Armády ČR zůstal ve stejném složení jako nyní, čili pod vedením Řehky," dodává redaktor.

Duo Černochová-Řehka není první sestavou ve vedení resortu obrany a armády, která se neobešla bez potyček. Přesto ale Stratilík poukazuje na to, že současná situace je bezprecedentní. "Rozdíl je v tom, že ministryně obrany si vybrala svého nominanta a teď s ním přichází do sporu. Nikdo se nemůže vymluvit na to, že ten člověk už tam seděl, než ministryně přišla. Jana Černochová si Karla Řehku sama přivedla," uzavírá Stratilík.