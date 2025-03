To bylo i za Bidena. Ukrajinci si už zvykli, popisuje z místa zastavení pomoci Žídek

“Ukrajinci jsou už na nespolehlivost ze strany USA zvyklí,” říká spolupracovník Aktuálně.cz žijící na Ukrajině Petr Žídek. Podle něj to pro Ukrajinu není nic nového - k “zamrznutí” americké pomoci docházelo i za vlády předchozího prezidenta Joea Bidena.

"Samozřejmě teď je ta situace mnohem horší, ale na druhou stranu bych neřekl, že tady dochází k nějakému naprostému pesimismu, že by Ukrajinci měli pocit, že to nezvládnou," vysvětluje Žídek s tím, že jsou lidé na Ukrajině hlavně naštvaní na americkou stranu, ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z ničeho neobviňují.

Podle Žídka bude následná situace na Ukrajině těžká. "Slyšel jsem lidi říkat, že to bude stát spoustu životů, ale nemyslím si, že by to morálně vzdali," doplňuje spolupracovník Aktuálně.cz s tím, že mnoho Ukrajinců je nyní více "semknutých".

Vojáci ale na rozdíl od obyčejných lidí politiku moc neřeší, tvrdí Žídek. "Vojáci se mezi sebou o těchto věcech moc nebaví. Neřekl bych, že tu politiku nesledují, ale moc to neřeší. Mají jiné starosti než sledovat politiku," uzavírá.