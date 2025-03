Dělat tohle v Bílém domě? Zelenskyj v USA naštval i zásadní příznivce, říká Kopečný

Diplomatická roztržka v Bílém domě mezi prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským a americkým prezidentem Donaldem Trumpem zaplnila všechna světová média. Podle zmocněnce vlády pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáše Kopečného si musíme zvyknout, že nová Trumpova administrativa necítí vůči Evropě žádnou empatii. "Jsou k nám teď emočně úplně chladní a my byli 80 let zvyklí, že tomu tak nebylo," říká.

Bezprecedentní "hádka" čelných představitelů USA a prezidenta Zelenského v oválné pracovně před zraky médií byla podle Kopečného velmi nešťastná. Velké pozdvižení způsobila hlavně forma celého jednání, které probíhalo velmi nestandardně. "Pro Američany je oválná pracovna skoro posvátná. I ti, co byli jednoznačně na straně Ukrajiny, říkají, že konfrontovat hostitele na takovém místě se nedělá," vysvětluje ve Spotlightu.

Podle Kopečného se obě strany sporu na celý incident dívají velmi rozdílně a bude těžké znesvářené hlavy států opět přivést k jednacímu stolu. "To, co vnímáme my jako ponížení nebo uražení ukrajinského prezidenta, tak americká administrativa v celé šíři vnímá jako urážení a ponížení té americké strany," popisuje vládní diplomat aktuální situaci. Zároveň ale přiznává, že chápe, proč takto Zelenskyj v Bílém domě reagoval a situaci vyostřil. "Nemůžete tam jen tak sedět a přikyvovat, když někdo říká, že ten agresor je stejný jako vy a že on ho bere. To je obrovský rozchod Ameriky s Ukrajinou," říká.

Sám Kopečný ale věří, že prostor na usmíření tu stále je a role diplomatického vyjednavače by se měla zhostit nejlépe Evropa. Zároveň ale zmiňuje, že pozice USA ve vztahu k Ukrajině se s příchodem Donalda Trumpa radikálně změnila a je třeba to brát v potaz. "Oni odešli od Ukrajiny, stoupli si doprostřed mezi ně a Rusy a řekli, hele, co jste si, to jste si? To je přece pro tu oběť hrozně bolestivé," kritizuje diplomat nový přístup Spojených států ke konfliktu.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-6:38 Co vedlo k vyostření jednání mezi Trumpem a Zelenským? Jakou roli sehráli francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer při prosazení setkání Zelenského s Trumpem? Na čem to vlastně ztroskotalo?

6:38-12:27 Jaký je postoj současné americké administrativy k Ukrajině a Evropě? Jaký byl skutečný cíl investiční dohody o těžbě nerostných surovin na Ukrajině? A je reálné, že se po diplomatické roztržce dohoda uzavře?

12:27-18:11 Jak velkou roli hraje uraženost americké strany ve vztahu k Ukrajině? Má Trump zájem o smíření se Zelenským, nebo si ponížení pamatuje příliš dlouho? Bylo jednání pastí na Zelenského?

18:11-27:34 Hraje Evropa klíčovou roli jako prostředník mezi Ukrajinou a USA? Kde udělal Zelenskyj v jednání s Trumpem největší chybu? Jak dlouho může Ukrajina vydržet bez další vojenské pomoci USA a může ji Evropa plně nahradit?

27:34-32:30 Budou USA ochotné prodávat zbraně Ukrajině za evropské peníze? Je agresivní diplomacie typická pro Ukrajinu a jak ji vnímají západní partneři? Přetaví se výsledky summitu v Londýně v reálné kroky nebo zůstanou jen u prohlášení?