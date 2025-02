Zrno: Popelavý Zelenskyj, velvyslankyně na omdlení. Nevěřil jsem, co se u Trumpa děje

Já jsem tomu nemohl uvěřit, to je něco, co se opravdu ještě nestalo, popisuje třaskavou schůzku mezi Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským v Bílém domě šéfredaktor Aktuálně.cz Matyáš Zrno. Přišla mi to jako taková kolektivní šikana, tvrdí.

Měla to být jen formalita pro novináře, ale nakonec došlo k ostré hádce, o které mluví celý svět. "Na to skutečné jednání vlastně ani nedošlo. Zelenskyj opustil Bílý dům popelavý, u ukrajinské velvyslankyně to vypadalo, že omdlí. Je to prostě totální diplomatické fiasko a velmi nepříjemná situace pro prezidenta Ukrajiny," tvrdí Zrno.

A co teď bude následovat? "Tipnul bych si, že to nebude lepší, že se to nezlepší. Pokud se opravdu Trump urazil, tak to může být zlé. Neříkám, že dlouhodobě, ona určitá výhoda těch lidí z byznysu je, že jsou trošku splachovací, jsou zvyklí se prostě pohádat. Ale teď bych ještě nějakou dobu čekal, že Trump bude pokračovat v tom svém tlaku na Ukrajinu," vysvětluje novinář.



Jak na roztržku reagují Ukrajinci? Co to znamená pro Evropu? A má z toho všeho radost i Kreml, nebo je to trochu složitější? Podívejte se na rozhovor v úvodu článku.