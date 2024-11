Incident speciálů v Keni vyvolal roztržku. Řehka se před poslanci přel s Černochovou

Příslušníka českých speciálních sil, který měl dle Vojenské policie před pár týdny postřelit svého keňského kolegu do břicha, repatriovali z Afriky zpátky do republiky. Citlivá událost se projednávala i na úterním zasedání sněmovního branného výboru. Vyvolala roztržku nejen mezi poslanci, ale i mezi ministryní obrany Janou Černochovou a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou.

"Já jen hájím postup velení speciálních sil," prohlásil náčelník generálního štábu Karel Řehka v momentě, kdy se sněmovní branný výbor už více než hodinu a půl zabýval misí speciálů v africké Keni. V úterý 22. října tam při výcviku, který vedli čeští vojáci, došlo ke zranění jednoho z afrických studentů.

Kriminalista Vojenské policie Martin Bečvář upřesnil, že šlo o průstřel břicha. "Jde o podezření z nedbalostního trestného činu. Vedeme řízení vůči konkrétní osobě," prohlásil Bečvář. Onen voják byl repatriován zpátky do Česka, podle Řehky tak rozhodl šéf speciálních sil Miroslav Hofírek ihned, když se o incidentu dozvěděl. "Jde o první takhle vážný incident za dvanáct let výcviku v Keni," prohlásil Řehka.

Ovšem Bečvář z Vojenské policie dal ve svém vystoupení před poslanci zřetelně najevo, že se mu nelíbí, jak jeho kolegové ze speciálních sil v prvních dnech po incidentu k vyšetřování věci přistoupili. "Nikdo z vyšetřovací komise se nezeptal, kdo střílel," řekl Bečvář. Proto když se následující sobotu sešel s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS), došlo k rozhodnutí, že vojenští policisté musí do Keni vyrazit a věc prověřit přímo ve výcvikovém kempu vzdáleném deset hodin jízdy autem z hlavního města Nairobi.

"Nechci řídit armádu, jsem civilní ministryně obrany. Jak mám ale provádět civilní kontrolu ve věcech, o kterých se dozvídám s třídenním zpožděním a o kterých se nemáme šanci dozvědět?" vyjádřila Černochová vlastní nespokojenost s postupem velení speciálních sil, respektive armády. Opět tak zdůraznila, že to mezi vedením ministerstva obrany a generálního štábu viditelně skřípe.

Řehka a Hofírek navíc na branném výboru čelili i kritice ze strany opozičních poslanců. Třeba Pavel Růžička (ANO) prohlásil, že má za to, že speciální síly "nás tady vodí za nos".

Hofírek se ale podobným nařčením bránil. Sestavil prý vlastní vyšetřovací komisi, protože keňský voják měl v nemocnici prohlásit, že je tam "nějaká" účast českých speciálních sil. "Trval jsem na tom, že cokoliv jsem slyšel ústně, jsem chtěl ověřit a případný trestný čin hlásit Vojenské policii," vysvětlil ředitel speciálních sil.

Jak jednání branného výboru postupovalo, projevovalo se, že ministryně Černochová má s některými Řehkovými kroky problém. A nebylo to poprvé. Jejich spory už letos v létě musel hasit i premiér Petr Fiala.

Černochová před poslanci veřejně upozornila, že Řehka měl údajně porušit dohodu, kterou si v loňském roce dali. Proběhlo prý jednání, kde se dohodli, že vojáci obvinění ze závažných trestných činů nebudou vyjíždět do zahraničních misí. "Došlo k porušení této dohody. Tři ze čtyř vojáků obviněných v případu úmrtí afghánského vojáka v roce 2018 vyjeli do Keni," prozradila ministryně.

Podle Řehky bylo ale logické, že tato trojice do Keni vyrazila. "Aby spláceli to, když stát investuje miliony do jejich přípravy," dodal náčelník generálního štábu.

Ministryně obrany Jana Černochová se neshodla s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou (19. 6. 2024)