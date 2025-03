Už žádné výmluvy. Děti se nebijí ani "málo", hrozí traumata i rakovina, říká expertka

I lehké plácnutí přes zadek při výchově dítěte nezůstává bez následků. “Ono to má sice okamžitý efekt, zafunguje to a dítě většinou přestane s tou činností, ale má to závažné dlouhodobé dopady,” upozorňuje ředitelka Centra Locika Petra Wüsnchová s tím, že i nepatrný tělesný trest dá dítěti signál, že by rodič mohl přitvrdit a minimálně to v něm zanechá vůči rodičům ambivalentní pocity.

25:43 Spotlight Generace - Petra Wünschová | Video: Michaela Lišková