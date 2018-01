Soud poslal do vazby dva chlapce obviněné z vraždy mladíka u Bitozevsi

před 2 hodinami

Okresní soud v Lounech poslal do vazby oba obviněné z vraždy mladíka, jehož tělo bylo nalezeno u Bitozevsi. Hrozí jim až výjimečný trest, řekl dozorující státní zástupce Vladimír Jan. Motiv vraždy nechce policie zatím komentovat. Tělo devatenáctiletého mladíka z Žatce bylo nalezeno ve čtvrtek. V lesíku ale leželo podle policejních zdrojů pravděpodobně déle. Podezřelé kriminalisté vypátrali během několika desítek hodin. Soud je v neděli poslal do vazby. "U obviněných jsem shledal důvody vazby útěkové, koluzní i předstižné. Soud ovšem nevyhověl mému návrhu, co se týče předstižné. Nedospěl k názoru, že je zde nebezpečí, že by mohli obvinění pokračovat v páchání trestné činnosti," řekl žalobce.

