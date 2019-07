Skautům v Brdech vyhořela přes 100 let stará chata, ve sbírce žádají peníze na obnovu

Skauti se snaží vybrat milion korun na obnovu vyhořelé hájovny Na Dědku v Brdech, kterou svépomocí 27 let opravovali. Požár vypukl v hájovně ve čtvrtek v době, kdy měl tábořiště od skatů pronajaté jiný provozovatel. Celý tábor - třicet dětí a pět dospělých - musel být evakuován, nikdo z nich nebyl zraněn. Kromě budovy shořela většina vybavení a zázemí. Požár hasilo sedm hasičských jednotek, jeho příčinou byla podle vyšetřování hasičů nedbalost při vaření.

"Účastníci byli okamžitě evakuováni do bezpečí a dorazil za nimi také psycholog, který zjišťoval, jestli jsou děti v pořádku také po psychické stránce," informoval Aktuálně.cz vedoucí místního skautského střediska Vítězslav Doležal. Podle něj nešlo o skupinu skautů, ale externí pronájem veřejnosti.

Pohnutá historie hájovny Na dědku za protektorátu Hájovna Na Dědku se za války stala partyzánskou základnou pro odbojovou skupinu působicí v lesích jižní části Brd. Činnost odbojové skupiny spočívala, kromě opatrování zbraní, v ukrývání uprchlých zajatců Sovětské armády a občanů kterým, hrozilo zatčení. V letech 1943-44 jich bylo tolik, že pro ně bylo vybudováno v třemšínských lesích kolem patnácti úkrytů. Jenom v okolí této hájovny, podél Závišínského potoka, byly takové úkryty čtyři. Jejich vybudování řídil hajný z této hájovny František Königsmark. V říjnu 1944 byl náhodně objeven jeden z úkrytů u Radošic. Po následném zatýkání a výsleších se Němci dozvěděli o častých schůzkách odbojové skupiny v hájovně Na Dědku. Před svítáním, dne 26. října 1944, byla hájenka obklíčena speciálním oddílem Němců vycvičených pro boj s partyzány. V té době byli v hájovně hajný František Königsmark, jeho manželka a devatenáctiletý syn František. Když otec zjistil, že není z obklíčení úniku, sám sebe těžce zranil a na následky těžkého zranění zemřel v příbramské nemocnici. Manželka byla odvlečena do koncentračního tábora.

Další nasmlouvané pobyty skauti nezrušili, protože se jim ještě během víkendu podařilo místo požáru zabezpečit a postavit provizorní jídelnu a kuchyň pro děti. "V sobotu by měl dorazit další tábor dětí z Plzně a naši skauti tady budou také tábořit od 21. července," popisuje Doležal.

Budova hájovny sice byla pojištěná, ale podle vyjádření mluvčí hasičů Vladimíry Kerekové pro Aktuálně.cz požár vznikl kvůli nedbalosti při vaření.

"V tuto chvíli nevíme, jak to dopadne. Žijeme teď v nejistotě, jestli nám pojišťovna pojistku vyplatí," říká Doležal. Skauti se proto obracejí také na veřejnost, aby pomohla s rychlou obnovou základny. Na serveru Darujme se Skaut pokouší vybrat milion korun.

Ani v případě úspěchu sbírky jim však peníze na celou obnovu stačit nebudou. Hasiči vyčíslili škodu na 4 milionu korun. V současné době se skautům podařilo vybrat téměř 300 tisíc korun a příspěvky je možné posílat až do poloviny září. "Je to odhad, kolik by nám mohlo stačit na úvodní práce," vysvětluje cílovou částku sbírky Doležal.

"Ta stavba je stará více než 100 let. My se obáváme, že vhledem k použitým materiálům je možné, že celý zbytek hájovny bude muset k zemi," říká smutně Doležal a dodává, že zbytek dřevěné budovy zatím neviděl statik.

Skautům se podařilo získat objekt zchátralé hájovny v roce 1992. Od té doby ji postupně opravovali. Za tu dobu se stala oblíbeným cílem na okraji Brd. Podle Skautu sloužila výhradně k prospěšným aktivitám práce s mládeží, jezdily do ní místní i přespolní spolky pracující s dětmi a mládeží.