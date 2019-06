Policisté zasahují v budově Středočeského kraje. Zajímají je podezřelé smlouvy

Aktualizováno před 40 minutami

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) od rána zasahují na středočeském krajském úřadě. Uvedl to server Seznamzpravy.cz. Kriminalisté dorazili do sídla úřadu před devátou hodinou ráno. Podle očitých svědků zamířili do kanceláře hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) a na personální odbor.

Zdroje Seznamu potvrzují, že policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu si vyžádali informace k externím smlouvám, za které Středočeský kraj vyplatil externím pracovníkům pět milionů korun. "Ano, jsou tady. Je to v souvislosti s těmi smlouvami," potvrdil serveru šéf tiskového odboru na středočeském krajském úřadu Marek Rejman. NCOZ zásah policie potvrdila, ale odmítla ho více komentovat. "Provádíme úkony trestního řízení, ale víc informací sdělovat nebudeme," řekl mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Média již dříve informovala, že kraj si najímal externisty na služby běžně zajišťované úředníky. Hejtmanství to odůvodnilo tím, že odešli klíčoví zaměstnanci a chyběly pracovní síly. Odbor interního auditu následně prověřil dohody o provedení práce a pracovní činnosti od roku 2017 do současnosti a dospěl k závěru, že úřad uzavíral pracovní smlouvy s externisty v souladu s platnými normami. Podle zjištění serveru krajský úřad externě zaměstnal přes 30 lidí. Hejtmanství už dříve uvedlo, že smlouvy s nimi nelze zveřejnit bez souhlasu pracovníků, jejich souhlasy se ale nepodařilo získat. Šikanuje mě Kalousek a jeho patolízalové, napsala Jermanová ke kauze PR smluv číst článek