Středočeši můžou přijít o případ Babišova střetu zájmů. Starostové namítnou podjatost

před 1 hodinou

Ministerstvo spravedlnosti potvrdilo, že je povinno zabývat se podezřením na podjatost středočeského úřadu, avšak až ve chvíli, kdy by někdo podal oficiální námitku. A to se zatím nestalo. Starostové se na to ale už chystají. Šance na jejich úspěch se však nezdá velká. Na úřad padl stín pochybností poté, co bez jakékoliv doložitelné analýzy sloučil odbor správních agend, který se má zabývat odvoláním v kauze střetu zájmů premiéra Andreje Babiše.

"Dosud jsme žádnou námitku podjatosti týkající se ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje - ať už od účastníků řízení, nebo od kohokoliv jiného - neobdrželi," říká Vladimír Řepka, mluvčí ministerstva. Místopředseda STAN Vít Rakušan však Aktuálně.cz potvrdil, že se to brzy změní. Mnoho nadějí na úspěch by si ale opoziční politici dávat neměli. Ředitel by musel být nařčen z podjatosti Správní řád počítá s tím, že může nastat situace, kdy úředník nekoná zcela nezávisle, ale může mít zájem na výsledku řízení. V takovém případě je označen za podjatého a případ je předán jinému zaměstnanci daného orgánu. Až ve chvíli, kdy by za podjaté byli označeni všichni zdejší úředníci, musel by o kauze rozhodovat jiný krajský úřad jednoho ze sousedních krajů. "Vyloučení všech úředních osob příslušného orgánu z důvodu jejich podjatosti je však v praxi spíše výjimečné," říká Ondřej Krátoška, mluvčí ministerstva vnitra. Výjimkou z takového postupu, pro premiérovu kauzu však poměrně podstatnou, je pouze situace, kdy je za podjatého označen ředitel úřadu. Tedy přímo ředitel Jiří Holub, který schválil přičlenění odboru správních agend pod odbor legislativně právní. "V takovém případě totiž nelze určit jinou úřední osobu, která by nebyla ve vztahu podřízenosti k vyloučenému řediteli krajského úřadu, a nezbývá než pověřit projednáním věci jiný krajský úřad," dodává Krátoška. Proč se řeší možná podjatost krajského úřadu Ředitel středočeského krajského úřadu Jiří Holub schválil koncem ledna přičlenění odboru správních agend pod odbor legislativně právní. Načasování této změny se nápadně krylo s rozhodnutím Městského úřadu v Černošicích v neprospěch premiéra Andreje Babiše. Přišlo jen několik dní poté, co černošický úřad uložil premiérovi pokutu 200 tisíc korun za to, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert, který převedl do svěřenského fondu. Opozice i proto považuje postup ředitele za nestandardní, středočeský úřad obviňuje z podjatosti a žádá, aby premiérův případ posoudil úřad jiný. Ředitele úřadu Holuba mezitím Rakušan označil za úředníka, kterého na své místo dosadila stávající koalice právě proto, aby nedělal politikům problémy. Holubově argumentaci, že nešlo o žádnou unáhlenou reorganizaci, nenahrává ani pondělní zjištění Aktuálně.cz, že neexistuje žádný písemný dokument, který by reorganizaci odůvodňoval. Ředitel přitom tvrdí, že je součástí změn, které byly připravované již od loňska a měly zefektivnit chod krajského úřadu. Zatím nemáme důvod, proč věc prošetřovat, říká ministerstvo Na podezření z podjatosti může upozornit účastník řízení, tedy premiér Babiš, i třetí osoba. Sám úředník, pokud se dozví o okolnostech nasvědčujících tomu, že je podjatý, o tom musí ze zákona informovat nadřízeného. Ten také vždy rozhoduje, zda je nařčení oprávněné, či nikoliv. Ředitel krajského úřadu je však nejvyšším krajským úředníkem a celou záležitost by tak řešilo ministerstvo spravedlnosti. Starostové a nezávislí už na jednání středočeského zastupitelstva navrhli, aby se případem kvůli podezření z podjatosti zabýval jiný úřad. Neúspěšně. Proto chtějí podat oficiální námitku. Rozhodovat budou stejní lidé jako před reorganizací Vedoucí legislativně právního odboru Vladimír Černý, pod kterého nyní patří úředníci, kteří budou Babišovo odvolání řešit, například tvrdí, že se vlastně téměř nic nezměnilo. "Je třeba zdůraznit, že organizační změny neměly žádný vliv na složení oddělení, které ve správních řízeních rozhoduje. Rozhodovat budou stejné osoby jako před organizační změnou," říká Černý. K reorganizaci úřadu neexistuje analýza. Kvůli Babišovi je to pochybné, říká opozice číst článek Ministerstvo spravedlnosti ostatně může obvinění z podjatosti začít prověřovat z vlastního popudu, ale zatím k tomu nevidí důvod. "Ani z medializovaných informací, včetně zmíněného argumentu rozhodnutím ‚na poslední chvíli‘, nelze bez dalšího jakoukoliv podjatost dovodit. Bude-li taková námitka uplatněna, bude se jí ministerstvo spravedlnosti zaobírat," uzavírá Řepka. Pochybnosti, které vyvolal postup krajského úřadu, se snaží rozptýlit i hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, která je stejně jako premiér z hnutí ANO. "Zásadně odmítám, že bych se jakkoliv snažila ovlivnit výkon státní správy, a to v jakémkoliv případě, nejen ve správním řízení, které se týká Andreje Babiše," prohlásila. Na další otázky, například, jak přesně měla organizační změna úřadu pomoci, však odmítla odpovídat.