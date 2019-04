Šikanuje mě Kalousek a jeho patolízalové, napsala Jermanová ke kauze PR smluv

Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) si stěžuje, že v posledních osmi měsících čelí spolu se svou rodinou řízenému obtěžování a nátlaku. Mediální kauzy týkající se její osoby byly podle ní načasovány do začátků jejího těhotenství a období po porodu dcery, aby měly maximální psychologický dopad. A za vším podle ní stojí poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek, který jejímu úřadu pohrozil trestním oznámením. Kalousek její prohlášení označil za hloupé.

"V posledních osmi měsících jsem se já a moje rodina staly oběťmi řízeného obtěžování a nátlaku," začíná Pokorná Jermanová své prohlášení ke kauzám, které ji provázejí v minulých měsících.

Pozornost, kterou média věnovala například kauze služebního auta, které využíval její manžel, či podezřelým smlouvám kraje na PR služby s externisty, označila za šikanu organizovanou středočeským poslancem Miroslavem Kalouskem spolu s reportérem Seznam Zpráv, které na kauzy upozornily, a vybranými členy STAN a ODS.

Ty označila za "patolízaly" a "loutky v ruce Miroslava Kalouska". "Jejich snahou je jen vyvíjení tlaku na mě a na úředníky kraje. To je vše, o co tady jde. Není to pokus opozice zlepšit vládnutí v kraji," míní hejtmanka.

Obě kauzy podle Jermanové nemají právní ani politický základ a nemají "skutečný dopad na postupy transparentnosti a řádné správy věcí veřejných" a byly podle ní uměle vytvořeny opozicí ve spolupráci s opozičními médii.

Kalousek veškerá nařčení odmítá. "Je to absolutní hloupost, já vůbec nic neorganizuji, jenom se mi jako středočeskému poslanci nelíbí, jak zachází středočeský úřad s těmi penězi, a nelíbí se mi to do té míry, že si myslím, že by se na to měl podívat státní zástupce, jestli to nehraničí s trestným činem," řekl Kalousek Aktuálně.cz.

"Celé to prohlášení je, upřímně řečeno, tak strašně hloupé, že snad ani nestojí za komentář," řekl Kalousek. Hejtmanka v něm také připomíná, že "Miroslav Kalousek je politicky poražený člověk, kterého odstrčila vlastní strana".

Záměr podat trestní oznámení odtajnil Kalousek ve čtvrtek na Twitteru. "Jenom tak mimochodem - znám případy odsouzených majitelů společností, kteří dostali trest za 'tunelování vlastní firmy' na základě méně komických smluv," napsal Kalousek na Twitter s tím, že poruší svou zásadu, že v politice nepodává trestní oznámení. "Schválně, co nám státní zástupce napíše," dodal. Trestní oznámení podá příští týden poté, co se vrátí z rehabilitace.

"Vítám, když občané podávají připomínky, návrhy, ale i stížnosti. Vítám, když žádají informace o správě věcí veřejných. Nemám problém ani s kritikou mého řízení kraje. To je demokratický proces, který nás posouvá dál. Ale neustálé rozpoutávání mediálních bouří za účelem vyvíjení politického tlaku je prostá šikana," stěžuje si Jermanová.

Analýza festivalů za 45 tisíc

Na údajně problematické smlouvy upozornil ve čtvrtek web Seznam Zprávy. Z anonymizovaného dokumentu s přehledem 35 pracovníků najatých na krátkodobou smlouvu v roce 2017 vyplynulo, že kraj vyplácel například 45 tisíc za "analýzu hudebních festivalů" nebo 35 tisíc za "sledování aktuálního dění a poskytování zpětné vazby". Komu peníze posílal, ale nechce sdělit. Jména jsou začerněná.

Externí zakázky, které zadával odbor kanceláře hejtmanky, stály okolo pěti milionů korun ročně. Helena Frintová z krajského úřadu řekla, že po volbách v roce 2016 odešlo několik klíčových zaměstnanců a scházely pracovní síly.

Středočeský kraj trvá na tom, že dané smlouvy nezveřejní. "Tyto smlouvy a dohody se zaměstnanci, které byly uzavřené dle zákoníku práce, nepodléhají ze své podstaty povinnosti zveřejnění podle zákona o registru smluv, neboť se jedná o vztahy pracovně-právní. K jejich případnému zveřejnění je bezpodmínečně nutný předchozí souhlas každého takového zaměstnance," uvedl zástupce ředitele krajského úřadu Aleš Jakub.

Nic špatného jsem neudělala. Říká roztřeseným hlasem Jaroslava Pokorná Jermanová: