Ve stavu jako most u Vltavské je v Praze sto dalších. Metropoli hrozí dopravní kolaps

V podobně špatném či horším stavu než most na Vltavské, který navazuje na Hlávkův, je podle oficiálních dokumentů více než sto mostů v Praze. Ač správce tvrdí, že se stav dotčeného mostu zhoršil náhle a překotně, není jasné, zda to nehrozí i mnoha dalším konstrukcím a zda to správce dokáže předem odhalit.

Praha - Analýza Technické správy komunikací (TSK) z počátku letošního roku rozdělila pražské mosty do sedmi kategorií podle stavu, od "bezvadných" až po "havarijní". Třetí nejhorší kategorie nese název "špatný". Spolu s Hlávkovým mostem, na který těsně navazuje most na Vltavské, jenž bude podle TSK třeba strhnout, lze v této kategorii najít bezmála sto pražských mostů.

A nejde jen o nevýznamné lávky přes říčky a potoky. Do výčtu patří třeba Barrandovský most, most Legií, Čechův most a Mánesův most. A třeba Libeňský most a Palackého most jsou v ještě horší kategorii.

Obavy vyvolává zejména skutečnost, že TSK byla dlouho přesvědčena, že také most na Vltavské stačí opravit. Tento její postoj náhle změnila až poslední diagnostika firmy Pontex. A pochybnosti nemírní ani skutečnost, že do třetí nejhorší kategorie patřila podle analýzy z roku 2016 i Trojská lávka, která se zřítila loni v prosinci.

Jsou pražské mosty v horším stavu, než si město myslí?

"Nikdo tady na magistrátu vlastně neví, jak to je. Jsou v zásadě dvě nepěkné možnosti, buď se teď Pontex a TSK po zkušenostech s Trojskou lávkou a zřícením mostu v italském Janově snaží být mnohem opatrnější než kdy dřív, což je ta lepší možnost, a nebo jsme skutečně v situaci, kdy nic nevíme a kdy se kterýkoliv z mostů v kategorii špatný může prakticky přes noc ocitnout v kategorii havarijní," uvedl pro Aktuálně.cz zdroj z pražského magistrátu, který si nepřál uvést své jméno.

A není sám, kdo pochybuje o tom, že správa pražských mostů probíhá tak, jak má. Například soudní znalkyně v oblasti mostních konstrukcí Miloslava Pošvářová po pádu Trojské lávky obvinila TSK z toho, že nařídila špatný druh diagnostiky. Případ ale stále šetří kriminalisté pražské policie, která zatím výsledky svého pátrání nekomentovala.

O tom, že má TSK a potažmo pražský magistrát o stavu mostů nepřesné informace, které se navíc z nenadání mění, vypovídá ostatně i příklad Libeňského mostu. Skutečnost, že most chátrá a je ve špatném stavu, byla sice známa už dlouho, ale až detailní průzkum Kloknerova ústavu ČVUT loni v květnu ukázal, jak na tom most skutečně je.

I laikovi muselo být jasné, že je něco ve velkém nepořádku, když se odborníci z ČVUT s novináři podělili o odebrané vzorky mostu, které se jim rozpadaly v rukou. Most totiž postihla takzvaná síranová koroze, o níž se předtím nevědělo.

Z ničeho nic uzavřené mosty by ochromily dopravu v metropoli

Mosty se navíc nemusí jen z ničeho nic zřítit, i jejich neplánované uzavření by metropoli způsobilo obrovské problémy. Například Barrandovský most, také ve stavu "špatný", má podle studie projít zásadní rekonstrukcí do roku 2020.

I tato plánovaná oprava citelně omezí plynulost dopravy, zejména na jižní spojce. Kdyby však měla kvůli prudce zhoršenému stavu začít dříve, než se předpokládá, mohla by kolidovat s opravami dalších mostů. Například příprava opravy Palackého mostu má začít už letos a oprava Hlávkova mostu, na který most na Vltavské navazuje, se plánuje už roky.

Kombinace plánovaných a neplánovaných oprav by pro pražské řidiče mohla namíchat dosti nepříjemný koktejl. Už zmíněný Barrandovský most je totiž zcela nejvytíženějším dopravním úsekem nejen v Praze, ale v celé České republice. Denně po něm projede 135 tisíc aut. Jeho plánovaná oprava sice počítá s jen částečným uzavřením po jednotlivých pruzích, ale v případě náhlého zhoršeného stavu se to zaručit nedá.

Kdyby tento most z pražského systému zcela vypadl, neexistují prakticky žádné objízdné trasy. Nejbližší přemostění Vltavy je severním směrem Palackého most vzdálený asi čtyři kilometry a na jih dálniční most ve Zbraslavi vzdálený kilometrů sedm. Ani jeden z nich by nebyl schopen pojmout takový objem aut, nehledě na to, že Palackého most je na tom podobně jako ten Barrandovský.

Praha má mnohamiliardový dluh v infrastruktuře

Dalším problémem jsou peníze. Opravení všech mostů ve špatném a horším stavu se může pohybovat v řádu mnoha desítek miliard korun. Jen oprava Libeňského mostu je odhadována na přibližně dvě miliardy. Ani Praha, jinak bohaté město, takové prostředky v záloze nemá.

"Musíme si uvědomit, že vnitřní infrastrukturní dluh v oblasti silnic se v Praze pohybuje v řádu mnoha miliard korun, což se samozřejmě projevuje nejen na stavu vozovek, ale i mostů," uvedl už dříve po zveřejnění zmíněné analýzy mostů náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek.

Přesto se na nedostatek financí nemůže město vymlouvat zcela. Každý rok hospodaří s přebytkem a ve stejném roce, kdy dostala výsledky analýzy mostů, splatila předčasně dluh 8,5 miliardy korun Evropské investiční bance.