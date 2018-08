Praha musí dohnat zdržení. Politici se jí musí věnovat naplno, ne hromadit funkce, říká lídr pirátů

Zdeněk Hřib je lídrem pražské kandidátky pirátů pro podzimní komunální volby. Vystudovaný lékař je členem rady VZP a v minulosti pracoval na zefektivnění služeb a zjednodušení informačních systémů veřejné správy. Pokud ve volbách uspěje, bude podle svých slov usilovat o odstranění politických trafikantů z městských firem. Chce prosazovat otevření města a služeb lidem a bojovat za ochlazování města výsadbou stromů, budováním zelených střech na domech a umisťováním vodních pítek a mlžítek.

Prosazujete, aby Praha bojovala s oteplováním výsadbou stromů a budováním zelených střech. Co podle vás současný magistrát města v této oblasti zanedbal?

Problém je, že to postupuje velice pomalu. Některé aktivity magistrátu jsou přímo protichůdné. Typickým příkladem je, že máme strategii rozvoje města, máme strategii adaptace na klimatickou změnu a potom se objeví Metropolitní plán, který je v přímém rozporu s těmito strategiemi. To není dobře. Nutí nás to se neustále točit na místě a nepostupovat vpřed.

Jak se stavíte k současnému návrhu Metropolitního plánu? Reaguje na potřeby města v době klimatické změny dostatečně?

V Praze vzniká celá řada dokumentů, které mají v zásadě bohulibé vyznění. Praha má určitou strategii rozvoje a strategii adaptace na klimatické změny. Ale problém je v tom, že pak tady vznikají jiné dokumenty, které ty první dokumenty nerespektují. Kvůli tomu Metropolitní plán nijak zvlášť zeleni ve městě a jejímu rozvoji nehoví. Tohle je asi základní problém s Metropolitním plánem v oblasti adaptace na klimatickou změnu.

Jsou vámi navrhované změny uskutečnitelné i v historickém centru města, kde se nachází památkově chráněné budovy?

Lze nalézt místa, kde to nepůjde. Ale troufnu si tvrdit, že mnohem víc bude těch míst, kde to půjde. Já jsem teď byl v Kodani, kde jsem navštívil jednu takovou střešní zahradu ve staré zástavbě. Až takový problém to není. V Praze existují určitá pohledová místa a územní plánování s nimi pracuje. Ale troufnu si tvrdit, že pokud se to udělá citlivě, tak je to realizovatelné i v té starší zástavbě.

Jaké jsou další priority, které byste ve městě chtěl prosadit? S čím do voleb jdete?

Naše stěžejní body pro Prahu jsou transparentní a profesionální radnice. Další zásadní téma je digitální metropole. To je pirátům i mně blízké. Já jsem v předchozím zaměstnání navrhoval a realizoval rozsáhlé informační systémy a dalo by se říct, že digitalizace v Praze je skutečně v plenkách.

Dalším tématem je čisté a zdravé město, do kterého spadá i opatření více stromů pro Prahu, více vody do veřejného prostoru a podobně. A posledním naším zásadním programovým pilířem jsou služby pro moderní rodinu. To neznamená, že jde jen o rodinu, jako jsem třeba já, moje manželka a tři děti, ale jde třeba i o starší pár, který si chce večer vyjít do divadla a potom se bezpečně vrátit v noci domů.

Jsou to základní služby, které město musí zajišťovat. To znamená kapacita škol, školek. Co se týče zdravotně-sociálních agend, tam si dovedu představit, že by město mělo vytvořit městského koordinátora těchto služeb. Ten systém je extrémně nepřehledný, řekl bych uživatelsky nepřívětivý pro lidi. To je dané určitým rozdělením zdravotně-sociálního systému v naší zemi. Máme tady ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí, v některých jiných zemích to mají sloučené. U nás je kvůli tomuto resortismu koordinace systému dost mizerná.

Město před to může předřadit někoho, kdo lidem pomůže s orientací v systému a bude integrovat pestrou paletu služeb v této oblasti. Od praktiků přes agentury domácí péče až po nějaké aktivizační programy pro seniory, které mají také vliv na zdraví lidí.

Máte před volbami představu, se kterými stranami byste mohli jít do koalice a se kterými naopak nikoliv?

Náš postup je jednoznačný a transparentní, tak jako před všemi volbami. Budeme mít povolební strategii, která bude jasně určovat, s kým určitě do koalice nepůjdeme. Strategie ještě není schválená, ale lze očekávat, že se tam objeví podobné věci jako před rokem.

Zaprvé to znamená, že určitě nepůjdeme s extremisty. Za extremisty považujeme SPD a komunistickou stranu. Zadruhé, budeme trvat na tom, aby radní nebyli trestně stíhaní nebo odsouzení. Zatřetí já osobně budu prosazovat, aby v radě města nezasedali "kumulátoři" funkcí, tedy lidé, kteří mají ještě jinou uvolněnou politickou funkci nebo jinou funkci, která jim znemožňuje se Praze věnovat opravdu naplno.

Troufnu si tvrdit, že teď musíme dohnat určité zdržení, což by dost dobře nebylo možné, kdyby si radní odskakovali do sněmovny na jednání podvýboru pro kosmonautiku nebo podobně. Pokud tedy nějaký politický subjekt splní tyto základní výchozí podmínky, budeme se bavit o programovém průniku, který je samozřejmě zásadní. Každou koalici bude ještě schvalovat naše krajské sdružení, budou o tom rozhodovat všichni pražští piráti.

Pokud byste ve volbách uspěl, jinou funkci byste nevykonával?

Určitě ano. Momentálně jsem ve správní radě VZP. To je funkce, které bych se nepochybně vzdal. Tam se nejedná jenom o časový faktor, ale jedná se i o to, že město Praha zřizuje například záchrannou službu, která posílá faktury VZP. Představitel města zřizujícího záchranku nemůže zároveň sedět ve správní radě instituce, která jí platí faktury.

Je to poměrně logická věc, která bohužel stále některým politikům nedochází. Ve správní radě VZP se tak například můžete setkat se zástupcem ODS, který vlastní holding nemocnic. Pošle každý rok VZP faktury za více než 400 milionů korun, a přesto mu nepřijde nic špatného na tom, že sedí ve správní radě té veřejné instituce, která mu ty faktury proplácí. To je pro mě naprosto šokující.