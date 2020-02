Airbnb pojídá město zevnitř, mělo by být možné si pronajmout jen pokoj, říká Hřib

Praha by chtěla, aby vlastníci nemovitostí měli zakázáno pronajímat celé byty s výjimkou toho, kdy jsou jeho vlastníky a opustí ho jen na přechodnou dobu. Turisté, kteří by chtěli ubytovat prostřednictvím Airbnb, by si mohli pronajímat pouze jeden pokoj v bytě nebo domě, ve kterém bydlí také jeho majitel. V rozhovoru pro britský list The Observer to řekl primátor Zdeněk Hřib.

Tento nápad je podle Hřiba hlavním bodem programu, jehož cílem je vrátit Prahu zpět lidem v Praze a zmírnit negativní dopady turistiky. Podle Hřiba růst Airbnb přeměnil město na "rozptýlený" hotel a neschopnost omezit tuto službu "pojídá město zevnitř". "V minulosti jste mohli omezit počet turistů ve městě jednoduše schválením určitého počtu hotelů o určité kapacitě při procesu udílení stavebního povolení. Nyní Praha nemůže omezit ubytovací kapacity pro turisty. Čísla jsou opravdu kritická," řekl Hřib. Související Airbnb se vymklo kontrole, Praha boj s turisty prohrává. Analýza uvádí, co město čeká Přehled Prahu, která má 1,3 milionu obyvatel, v roce 2018 navštívilo osm milionů turistů. Ještě v roce 2000 to bylo jen 2,6 milionu. Počet turistů by měl dále růst, infrastruktura ani finance města však na to nejsou dostatečně vybavené. Počet pronájmů nabízených prostřednictvím Airbnb se mezi roky 2016 a 2018 ztrojnásobil a 80 procent nabídky tvoří pronájem celých bytů. Výsledkem je nárůst hluku, zhoršení života pro místní obyvatele a prudký růst cen realit a nájmů. Hřib upozornil, že současná situace je daleko od původní myšlenky sdílené ekonomiky, kterou bylo nechat turisty bydlet u vás doma, připravit jim snídani a říct jim něco zajímavého o městě. "Je to pouze rozptýlený hotel, kde zneužíváte pohodlí ostatních občanů města, místních obyvatel, a snažíte se vydělat na jejich úkor," řekl Hřib. "Je třeba zachovat původní myšlenku" Primátor uvedl, že chce přesvědčit ministerstvo pro místní rozvoj, aby podpořilo zákony umožňující místním samosprávám vydávat vlastní zákony a vyhlášky o krátkodobých pronájmech podle místních podmínek. Podobné snahy již dříve zkrachovaly, primátor se však domnívá, že díky zvyšujícímu se povědomí o problémech Prahy se podaří získat dostatečnou politickou podporu pro přijetí zákona. Související Zdražování nových bytů v Praze zpomalilo, developeři mají v zásobě pět tisíc hotových Hřib dodal, že nejlepším způsobem by bylo regulovat Airbnb tak, aby byla zachována původní myšlenka sdílené ekonomiky. To znamená, že by byl stále možný pronájem pokoje v domě. Nebylo by však možné pronajmout celý byt, pokud není obydlen, nebo pronajímat ho po celý rok. Praha není ve svém postoji proti Airbnb sama, uvedl The Observer. Některá evropská města již zavedla vlastní omezení Airbnb a dalších podobných služeb. Amsterodam loni v lednu zpřísnil pravidla pro pronájem celých domů na méně než 30 dnů z nynějších 60 dnů. Vláda na Mallorce šla ještě dál a v roce 2018 zakázala všechny krátkodobé pronájmy bytů typu Airbnb na ostrově poté, co si místní obyvatelé stěžovali na prudký růst nájemného.