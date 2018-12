Skanzen Jižní Město? Praha 11 je v patu, stále nemá koalici kvůli sporu o výstavbu

Už plné dva měsíce přesluhuje ve funkci starosta Prahy 11 Petr Jirava (ANO). Důvod je jednoduchý: neuvěřitelně rozhádané zastupitelstvo, které se není schopné dohodnout na nové koalici. Městská část se 78 tisíci obyvateli, zahrnující dvě velká pražská sídliště Chodov a Háje, je tak v Praze poslední, která si nezvolila nového starostu ani radu. A zřejmě i jedna z posledních v republice.

"Jsme si vědomi, že vůči Praze 11 je celorepublikový posměšek, že jsme nebyli schopni se dohodnout," připouští lídr vítězného Hnutí pro Prahu 11 (HPP) Jiří Štyler. "Ale tu situaci jsme, myslím, nevyvolali," dodává.

Jeho hnutí získalo v říjnových komunálních volbách 25 procent hlasů a 13 z 45 mandátů, jenže kromě pirátů s ním nechce nikdo jiný do koalice jít. A s nimi má jen 22 mandátů, o jeden méně než je potřeba pro nadpoloviční většinu. Štyler je dokonce ochoten neusilovat nejen o místo starosty, ale v případě nutnosti nebýt ani v radě, ale ani to zatím nevedlo k dohodě.

Podle ostatních je totiž právě jeho hnutí hlavním viníkem patu. "Jsou tu neuvěřitelně antagonistické vztahy a obrovské programové rozdíly," říká lídr kandidátky TOP 09/STAN Jan Lepš, která skončila na čtvrtém místě. Podle něj jsou dva hlavní faktory: negativní kampaň, kterou Štylerovo hnutí vedlo, a jeho odmítání jakékoliv výstavby.

"Všechny nás házeli do jednoho pytle, že jsme zaprodanci developerů a že nás všechny řídí ODS. Ta kampaň byla vyhrocená mnoho měsíců před volbami," popisuje Lepš. A stejně mluví i přesluhující Jirava. "Oni prostě nechtějí, aby se cokoliv stavělo, a to nejde. Jižní Město se musí rozvíjet, nemůže to být skanzen," říká.

Nevytěžit do bezvědomí

Štyler ale tato tvrzení označuje za lživá a účelová. "Bráníme výstavbě na místě, kde územní plán předpokládá řadové bytové domky a developer tam chce stavět třináctipatrové baráky," říká. Proti rozumné výstavbě prý v žádném případě není. "My můžeme rodinnými domky zastavět třicet procent plochy, tak proč nechat developera, aby to území vytěžil do bezvědomí?" dodává.

Volby na Praze 11 Celkem mandátů 45 Hnutí pro Prahu 11 13

Piráti 9

ANO 2011 7

TOP 09 +STAN 6

ODS 5

Jižní Město - náš domov 3

SPD 2 Praha 11 zahrnuje čtvrti Chodov a Háje. Používá se i původní název Jižní Město z 80. let, kdy vznikalo stejnojmenné sídliště. Má 78 tisíc obyvatel. Volby před čtyřmi lety vyhrálo Hnutí pro Prahu 11 Jiřího Štylera, který se stal starostou. Po dvou letech byl ale odvolán a vystřídal jej Petr Jirava z hnutí ANO.

A na Štylerovu stranu se přidává i lídr pirátů Jiří Dohnal. "Jejich volební heslo bylo zeleň místo betonu. Ale pokud bude vše podle pravidel a bude územní rozhodnutí, jsou ochotni stavbu podpořit," říká Dohnal, který si připouští, že má stejně jako Štyler problém s megalomanskou výstavbou.

"Nechceme podporovat obří projekty s dvěma či třemi tisíci bytů, ale malé projekty ano," poukazuje. A jako příklad dává Prahu 7, která zvedla systém, kdy se developer zaváže, že z každého metrů podlahové plochy přispěje městské části pěti sty korunami na výstavbu infrastruktury.

Pravda je, že právě kvůli developerské výstavbě a prodeji pozemků na radnici zasahovala v minulosti opakovaně policie. A to právě na Štylerův podnět, že tehdejší zastupitelé za ODS a ČSSD prodávali obecní pozemky pod cenou - a policie také většinu zastupitelů na podzim 2014 obvinila. Ani po čtyřech letech ale ještě případ neskončil před soudem. A čtyři z tehdy obviněných zastupitelů včetně exstarosty Dalibora Mlejnského lidé opět zvolili do zastupitelstva.

Dva bloky proti sobě

S TOP 09 a ANO Štyler již před čtyřmi lety složil koalici. Jeho hnutí tehdy s přehledem vyhrálo volby, když získalo 33 procent hlasů a 18 míst v zastupitelstvu. Jenže po dvou letech se koalice rozpadla a Štyler skončil v opozici. "Ukázali se jako zcela nezodpovědní spolusprávci věcí veřejných na Praze 11. Prostě to nefungovalo, neumíme si představit s nimi znovu vládnout," popisuje Lepš.

Nyní tedy proti sobě stojí dva bloky - na jedné straně jsou piráti a Hnutí pro Prahu 11 s 22 hlasy, na druhé ODS, ANO a TOP 09/STAN s 18 zastupiteli. A k tomu zastupitelé dvou stran, se kterými nikdo nechce jednat - dva zastupitelé SPD a tři členové hnutí Jižní Město - náš domov, v jehož čele stojí bývalý dlouholetý starosta Dalibor Mlejnský. Ten řídil městskou část v letech 2006 až 2014.

Svým nástupcům zanechal Mlejnský tristní dědictví: prakticky vybrané účty a radnici zadluženou na několik let dopředu. Jen za poslední rok a čtvrt jeho vlády radnice stačila utratit na dvě miliardy korun. A jeho éra skončila stíháním 39 zastupitelů včetně něj pro nevýhodné rozprodeje majetku.

Uražené ANO

Oba bloky se tak snaží přetáhnout některou ze stran protějšího břehu. Jak ANO, tak TOP 09/STAN doufají, že se jim podaří přemluvit piráty - s nimi by měli pohodlnou většinu 27 zastupitelů. Jenže piráti zatím nechtějí hodit Štylerovo hnutí přes palubu, byť jejich lídr Jiří Dohnal připouští, že asi nic jiného nezbude, pokud se má složit funkční koalice.

Obává se totiž, že pokud bude patová situace trvat, trojblok ANO, TOP 09/STAN a ODS se může domluvit s SPD či uskupením Mlejnského. Jako druzí v pořadí s devíti zastupiteli proto navrhli jednání o koalici s trojblokem s poměrem hlasů 4-2-2-1. "Oni nám to ale vrátili s tím, že bychom měli jen dva mandáty, to nejsme ochotni akceptovat," popisuje Dohnal.

Piráti navíc sami vyjednávání ztěžují tím, že požadují, aby dosavadní starosta Jirava již nebyl členem rady. "Mají tam být mladí lidé, ochotní něco dělat a být aktivní. Jiravu bychom do rady nepodpořili," uvedl. "Já na postu netrvám, ale celý náš klub to urazilo. Tímto požadavkem možnou koalici torpédují oni," reagoval Jirava.

Stíhaní zastupitelé vlastně nevadí

Problém je i to, že tři z pěti zastupitelů ODS - kteří tvoří uvedený trojblok s ANO a TOP 09/STAN - je stíháno za nevýhodné rozprodeje radnice z éry Mlejnského. Jak Lepš tak Jirava ale jejich stíhání zlehčují.

"Nemůžeme říct, že bychom z toho měli radost. Ale ctíme presumpci neviny a oni nejsou obviněni z toho, že doma mlátili ženu, ale že hlasovali o prodeji nějakého pozemku na základě posudku. K takovému obvinění může zastupitel přijít snadno," říká Lepš. "Kdyby na tom bylo něco opravdu trestného, tak už o tom bylo dávno rozhodnuto," poukazuje Jirava na to, že případ ani po čtyřech letech policie neuzavřela.

Sami piráti připouštějí, že s tím mají problém - ale poukazují na to, že jejich vlastní schválená strategie má jako podmínku jen to, že stíhaný člověk nesmí být člen rady. ODS přitom tuto podmínku během jednání akceptovala a do případné rady je připravena vyslat neobviněného zastupitele.

Zda se patovou situaci podaří vyřešit, by mohlo ukázat již tento čtvrtek jednání zastupitelstva, po volbách již druhého. Poprvé se zastupitelé Prahy 11 sešli již 14. listopadu, ale po několika desítkách minut se zase rozešli domů, protože si neschválili program.