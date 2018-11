Parkovací zóny v Praze by se měly rozšířit, říká budoucí náměstek Scheinherr

Počet aut v metropoli vzrostl za 17 let takřka o polovinu. Město by mělo rozšířit parkovací zóny a přispět na stavbu záchytných parkovišť, říká Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě, který má být podle koaliční dohody novým náměstkem pro dopravu.

Praha - Zóny placeného stání platí prakticky na celém území Prahy 1, 2, 3 a 7. A pak také na části území městských částí 4, 5, 6 a 8. Jejich zavedení na části území letos schválila i Praha 9. "Tím, jak se rozšířily parkovací zóny do dalších oblastí, začali si stěžovat občané z oblastí, kde ještě nejsou. Znamená to pro ně zátěž, každý tam nyní parkuje," řekl Aktuálně.cz Scheinherr.

Zóny placeného parkování v metropoli by se proto podle něj měly rozšířit i do dalších městských částí.

Kromě rozšíření je ve hře také to, zda v systému neudělat nějaké menší změny. "Chceme udělat odbornou debatu, pozvat lidi z různých evropských států, aby řekli, jak to tam řeší," uvádí Scheinherr. Nově vznikající koalice se přitom již shodla, že případný zásah by neměl být velký, a je rozhodně proti tomu, aby v Praze vznikla jediná zóna.

To, že Pražané nemohou bezplatně zaparkovat v jiné městské části, než kde si platí oprávnění, je přitom jednou z nejčastějších výtek, které na adresu zón zaznívají. Nová koalice má ale zdůvodnění, proč na tom nechce nic měnit. Bojí se totiž, že by lidé začali znovu pro přepravu mezi městskými částmi využívat místo hromadné dopravy osobní vozy.

Počet aut v Praze přitom neustále stoupá. Podle Centrálního registru vozidel vzrostl od počátku tisíciletí - tedy za více než 17 let - takřka o polovinu. Zatímco v lednu 2001 jich v metropoli bylo zaevidováno 799 tisíc, letos v srpnu to již bylo 1,179 milionu. A k tomu je nutno připočítat auta těch, kdo do metropole každodenně dojíždějí, a to nejen za prací.

Hlavní problém: výkup pozemků

Hlavní město sice plánuje výstavbu P+R parkovišť, především u stanic metra na okrajích Prahy, ty ale jsou stále jen ve fázi slibů.

"Je to ten samý problém jako u skoro každé další dopravní stavby - výkup pozemků, který je v Praze neefektivní a projekty na tom padají. Je nutné zajistit efektivní výkup pozemků na dopravní stavby, jinak se nikam nehneme," říká Scheinherr. Ten také chce spolupracovat se Středočeským krajem a obcemi v okolí, aby záchytná parkoviště vznikala u nádraží obcí za okrajem Prahy. Podle Scheinherra by jim navíc měla Praha finančně přispět.

"Praha je historické město, máme tu i další historická města a všichni trpí tím samým problémem. Těžko rozšíříte ulice, abyste tam dostali kapacitní komunikace, a ještě k tomu další parkoviště. A podzemní parkoviště jsou zase šíleně drahá," vysvětluje Scheinherr.

Parkování přes noc v obchoďáku?

"To, co můžeme jako první udělat, jsou ta P+R parkoviště a dohodnout se se soukromými vlastníky obchodních center, za jakých podmínek by tam například přes noc nechali parkovat rezidenty," popisuje nejbližší plány.

Ve volebním programu hnutí Praha sobě, které Scheinherra nominovalo, je i revize nevýhodných smluv s nájemci městských pozemků. "Získaný prostor by pak šlo nabídnout k parkování rezidentům a návštěvníkům," uvádí program, který poukazuje právě na to, že město má řadu volných prostor, které nevyužívá.

VIDEO: Zásady parkování v metropoli