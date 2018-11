Okruh musí počkat, přednost v Praze mají opravy a nové mosty, říká nástupce Dolínka

Pražané se musí připravit na to, že jejich město bude kvůli opravám zanedbaných komunikací ještě víc rozkopané než dosud. "Ale jinak se z toho nikdy nevyhrabeme a bude docházet k dalším podobným průšvihům," připomíná například pád trojské lávky Adam Scheinherr, který v křesle pražského náměstka pro dopravu vystřídá dosluhujícího Petra Dolínka.

Praha - První, co udělám po svém nástupu do funkce, bude diagnostika všech mostů s předpjatou konstrukcí, říká kandidát na post nového pražského náměstka pro dopravu Adam Scheinherr. Jednatřicetiletého strojního inženýra původem z jižních Čech nominovalo hnutí Praha sobě Jana Čižinského.

Scheinherr dosud pracuje v jaderném ústavu v Řeži a má mimo jiné na starosti nakládání s jaderným odpadem v rozvojových zemích. Kvůli tomu absolvoval i kurz přežití. "V Praze se mi může hodit," říká s úsměvem.

To, že na prvním místě bude právě specifický typ mostů, vysvětluje tím, že stejnou konstrukci měla zřícená trojská lávka i předmostí u stanice metra Vltavská, kterému také hrozilo zřícení. A v neposlední řadě i před několika měsíci spadlý most v italském Janově, kde zahynuly desítky lidí. I kvůli zanedbanému stavu mostů, ale také ostatních komunikací musí počkat i dostavba městského okruhu.

Mostů či lávek s předpjatou konstrukcí - tedy těch, jejichž základní ocelová konstrukce či její část je zalitá do betonu a není tak vidět, zda nekoroduje - je v hlavním městě zhruba 300, tedy více než třetina z celkových 780.

Potřebujeme nové mosty

Scheinherr přiznává, že to bude složitý úkol, i kvůli tomu, že Technická správa komunikací, která má údržbu dopravních staveb hlavního města na starosti, má jen pět lidí, kteří provádějí diagnostiku a kontroly.

"Bude to chtít určitě navýšit aspoň na dvojnásobek. Ale je problém ty lidi najít, dnes je v Praze opravdu těžké najít schopného inženýra a zaplatit ho," říká Scheinherr.

Další z priorit je pak stavba nových mostů - i proto, aby byla náhrada za ty, které se kvůli opravám budou muset uzavřít. "Bude potřeba opravovat Barrandovský most, most Legií, Palackého, Hlávkův, Libeňský, a to ještě nevíme, jak dopadne diagnostika lanového mostu u Mitasky na Jižní spojce. A také dalších předpjatých mostů a lávek," popsal Scheinherr.

V tomto volebním období by měl být hotov Dvorecký most ze Smíchova do Podolí a mohl by se začít stavět Rohanský most z Holešovic do Karlína. "Ten může odlehčit jak při opravě Hlávkova mostu, tak Libeňského," vysvětluje Scheinherr. Podle něj by Praha uživila i další most na severu Prahy z Podbaby do Troji. "Tam je ve hře i tunel, protože po povodních v roce 2002 se zvýšily hladiny pro průtok, a tedy i vyšší úrovně pro stavbu mostů," říká Scheinherr.

Taky bych radši stříhal pásky

To, že je Praha v takovém stavu, si vysvětluje tím, že především za vlády ODS se politici radši chlubili novými stavbami a do oprav prakticky neinvestovali.

"Já bych taky chtěl stříhat pásky u krásných nových staveb. Je to populárnější, sexy, prodatelné pro novináře. Ale když se na to podívám pragmaticky, tak se musím nejdřív postarat o majetek, který už mám ve správě. A pak si teprve přistavět vedle chatu. A ne naopak," říká s tím, že se Pražané musí připravit na to, že jejich město bude kvůli opravám zanedbaných komunikací ještě víc rozkopané než dosud. "Ale jinak se z toho nikdy nevyhrabeme a bude docházet k dalším podobným průšvihům," připomíná havárie mostů.

Naopak zatím v nedohlednu je, kdy se bude stavět pokračování tunelu Blanka, nazvané Vlasta. Byť rada hlavního města těsně před volbami již zadala za 320 milionů korun zakázku na jeho vyprojektování v trase, která počítá se soustavou tunelů.

Priorita i metro D

Podle Scheinherra právě na stavbu drahé tunelové varianty zatím nemá město peníze. "Nemůžeme slíbit, že v následujících čtyřech letech se do toho okruhu kopne. Musíme se na to dívat reálně, když chceme navíc stavět i metro D, což je priorita," vysvětluje.

Podle něj se město bude snažit alespoň zvýšit kapacitu náhradních tras, například přidáním dalšího jízdního pruhu v části Jižní spojky či rozšířením nájezdových ramp křižovatky na Štěrboholské radiále a dalších křižovatkách na Kbelské či Průmyslové. Tam již přípravy běží.

Problém je prý navíc to, že se neustále mění plány, co se má v Praze stavět. Stává se, že halasně oznámená příprava jedné věci se po volbách zastaví a nová koalice začne plánovat něco jiného. "Projekty se neprosazují koncepčně, ale podle toho, kdo byl schopen si co vykřičet," dodává Scheinherr s tím, že jeho priorita bude stavět tak, jak řeknou experti, že to dává smysl.