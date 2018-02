Zklidnění magistrály v centru Prahy shodili zastupitelé pod stůl. Požadují nové studie

před 3 hodinami

Praha - Více než tři hodiny se pražští zastupitelé hádali o jediném bodu: zda na magistrále v centru metropole vyroste několik nových přechodů a jestli její okolí oživí stromy a nový městský mobiliář, především lavičky.

Humanizaci magistrály odhlasovala již před třemi týdny rada hlavního města. Jenže primátorka Adriana Krnáčová (ANO), jejíž hnutí při něm přehlasovala Trojkoalice spolu s ČSSD, platnost rozhodnutí pozastavila právem veta. Muselo tak o něm hlasovat celé zastupitelstvo, které nyní po bouřlivém projednávání připravované plány hodilo pod stůl.

Humanizaci magistrály si přitom dala koalice do programového prohlášení. "Rada hlavního města Prahy prosadí opatření vedoucí ke zklidnění severojižní magistrály v celé délce," napsala při uzavření koaliční smlouvy. Jenže zavedení se neustále odkládalo.

"Nejdřív se říkalo, že je potřeba počkat na otevření Blanky, poté na zjištění, co otevření Blanky způsobilo. Další argument byl: počkejme na jednání strategického plánu," říká zastupitel za Stranu zelených a předseda dopravního výboru Matěj Stropnický. Poukázal na to, že uvedený strategický plán počítal s revitalizací významných městských tříd včetně magistrály. Návrhy připravil renomovaný dánský architekt Jan Gehl.

Zastupitelé emotivně vyjadřovali obavy, že humanizace ochromí provoz na magistrále, kde se kvůli ní budou tvořit kolony. A to přesto, že uvedené plány počítají se zachováním stávajícího počtu tří pruhů pro řidiče a týkají se především nejbližšího okolí magistrály.

"Nemůžeme na základě nějaké tabulky zastavit Prahu. Já mám ráda stromečky, lavičky. Ale když mi tady někdo nakreslí tři přechody, tak chci vědět, co to udělá," uvedla Krnáčová.

"Nový přechod je už na Štvanici. Nic zásadního nezpůsobil," uvedl Ondřej Mirovský (zelení). Podle kritiků návrhu ale nelze frekventované Václavské náměstí srovnávat se Štvanicí, kde je minimum chodců.

Přechody na Muzeu a u metra I. P. Pavlova navíc jsou už nyní a lidé je využívají. Nové ale mají být širší a příjemnější. Jeden má vést například přímo od sochy svatého Václava k Národnímu muzeu.

Na I. P. Pavlova by měl nový přechod vzniknout na místě, kde nyní auta stejně stojí na semaforech - tedy souběžně s Legerovou a Sokolskou ulicí. Již dnes tam lidé přecházejí, i když musí přelézat zábradlí.

Ředitel Technické správy komunikací Petr Smolka v rozpravě uvedl, že existuje model, podle něhož by změny související se zklidněním magistrály snížily průjezdnost zhruba o třetinu. Podle náměstkyně primátorky Petry Kolínské je ale uvedený model z roku 2012. Ten oproti dnešku počítal se snížením počtu jízdních pruhů.

Zastupitelé nakonec odhlasovali, že se usnesení rady definitivně ruší. A zadali i několik úkolů. Jako například zjistit, jaký by byl dopad na životní prostředí. Zadali také vypracování dopravních modelů, které by zjistily, jaký bude mít zavedení uvedených přechodů a zbudování mobiliáře vliv na dopravu a zda nehrozí, že se auta z magistrály přelijí do okolních ulic.

Diskuse byla emotivní a bylo z ní patrné, že se blíží komunální volby, které mnozí řečníci i zmiňovali. Především opoziční ODS a TOP 09 se neustále trefovaly do Trojkoalice, jejíž součástí jsou i zelení, a nabízely ANO, že když s ní rozváže koaliční smlouvu, tak jej budou do podzimních voleb podporovat a prosadí řadu věcí, které prý Trojkoalice blokuje. Například urychlí přípravy Městského okruhu.

Na čtvrteční jednání si město naplánovalo celkem 36 bodů a k tomu asi 20 změn územního plánu. Do 18. hodiny stačili zastupitelé projednat pouze dva. Kromě již zmíněného zklidnění magistrály to byla problematika služby Uber, kdy se domluvili, že město samo připraví legislativní návrh, který by řešil problémy v taxislužbě.

Na programu je sice také problematika havarijního stavu mostů, ale není jisté, zda se k tomu zastupitelé vůbec dostanou.