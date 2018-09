Odborníci začali zkoumat stav Hlávkova mostu, kontrola potrvá šest měsíců

Hlávkův most je dlouhodobě ve špatném stavu. Kdy a jak začne jeho rekonstrukce, úředníci zatím nevědí.

Praha - Pražský magistrát společně s odborníky z Kloknerova ústavu ČVUT začal zkoumat stav Hlávkova mostu. To potrvá asi šest měsíců. V pondělí o tom informoval náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Město zároveň připravuje návrh možného způsobu rekonstrukce mostu.

Hlávkův most je dlouhodobě ve špatném stavu. Kdy a jak začne jeho rekonstrukce, není ale jasné. Praha má problémy i s dalšími mosty, loni v prosinci se zřítila lávka v Troji.

"Diagnostika zjistí stav mostu, nemůže nám vyřešit, jak most opravovat. Koncem roku by měly být provedeny rovněž zátěžové testy," řekl Dolínek.

Město připravuje způsob rekonstrukce mostu. Případný postup prací ale komplikuje fakt, že most je památkově chráněn. Všechny zamýšlené zásahy do mostu musí proto město konzultovat s památkáři. Pokud by Praha chtěla sejmout památkovou ochranu, trvalo by to několik let.

Původní konstrukce Hlávkova mostu je z roku 1914 a v 60. letech k ní byla přistavěna nová.

Problémy se stavem mostů má Praha dlouhodobě. Na začátku loňského prosince spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. Při nehodě byli zraněni čtyři lidé. Praha aktuálně řeší také opravu Libeňského mostu, který byl letos na začátku roku uzavřen pro provoz aut a MHD a musel být podložen. Ve špatném stavu je také Palackého most a Praha chystá opravu Barrandovského mostu.