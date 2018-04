Máme stavební povolení, občanské protesty zbourání Libeňského mostu zdržet nedokážou, říká Dolínek

před 23 minutami

Pražský náměstek Petr Dolínek tvrdí, že Libeňský most se dostal do neopravitelného stavu a je nutné jej zdemolovat. Rada hlavního města o tom rozhodla v úterý. "Kdyby se jeho rekonstrukce před čtyřmi lety nepozastavila, tak jsme v roce 2016 či 2015 vysoutěžili zhotovitele a v roce 2019 jsme mohli mít nový most," říká náměstek. Kubistický most magistrát na začátku roku uzavřel, aby dělníci mohli nejvíce poškozené části podepřít.

Aktuálně.cz: Nechali jste si dělat novou rozpočtovou analýzu, tedy rozdíl mezi stavbou nového mostu a opravou Libeňského mostu?



Petr Dolínek: Vychází to nastejno s tím, že nový most bude fungovat sto let a bude mít poměrně nízké náklady na údržbu. V případě rekonstrukce mostu budou náklady na údržbu vysoké. Také si musíme uvědomit, že rekonstrukce de facto znamená úplné vyvrtání sloupů, na kterých most stojí, a jejich vybetonování železobetonem. Dva středové pásy by bylo nutné úplně vybrat a nahradit absolutně novým materiálem, opět železobetonem. Takže oprava vlastně znamená postavení nového mostu uvnitř popraskaných zdí.

Tedy uvnitř designu starého kubistického mostu, jestli tomu dobře rozumím?

Ano. Ale všechny negativní jevy budeme muset opravovat dál, protože by nevznikl nový most. To je jedna z věcí, proč odborníci doporučili udělat most nový.

Jaký je rozdíl mezi oběma variantami?

Je tam rozmezí 500 až 600 milionů korun. Někteří říkají 400 až 480 milionů podle toho, co se do toho počítá. Ale to se bavíme pouze o mostu nad řekou, celé soumostí je více než 800 metrů dlouhé a obsahuje stavební povolení na více než 130 objektů. To znamená, že celá investice je přes miliardu a půl včetně vodohospodářské stavby, proplachovacích kanálů, retenční nádrže, protipovodňového opatření a tak dále. Most jako takový je v celé zakázce pouze jednou součástí a pracovat by na něm mělo více investorů.

Kdy můžete začít stavět?

První kolo soutěže je za námi. Design by měl ještě projít úpravou a aktualizací. Potom by běželo v druhé polovině letošního roku druhé kolo soutěže, začátkem příštího roku chceme vybrat zhotovitele.

To znamená, že bourat se začne příští rok?

Na místě, kde jsou stávající pilíře mostu, vystavíme pilíře pro nový most a nahradíme jeden most druhým. Už před čtyřmi lety město rozhodlo, že rekonstrukce mostu proběhne tak, že starý postupně nahradíme novým mostem.

V čase výstavby nahradí Libeňský most jiné provizorní přemostění?

Součástí projektu je technická lávka, na kterou jsou přivěšeny sítě, podobně se pracovalo třeba na Prašném mostě, který se dělal v rámci tunelového komplexu Blanka. Technická správa komunikací, konkrétně pan investiční ředitel Fichtner, má pracovní návrh náhradního mostu. Ten vypadá, že by mohl být schůdný finančně i technicky. Nyní dělají průzkum trhu, kolik by řešení včetně údržby a provozu mohlo stát, počítají hlukové limity, možnosti veřejné dopravy… Výsledek je otázkou příštích dnů a týdnů.

Jak jinak než provizorním mostem byste mohli řešit dopravní komplikace?

Libeňský most má tři základní funkce. Nejčastěji je využívaný hromadnou dopravou, pak auta a pěší. Problém tam je a my bychom potřebovali na most dostat alespoň tramvaje anebo autobusy na náhradní most. To by bylo pro mne jako plánovače dopravy velmi dobré řešení. Ale na druhou stranu, kdyby celé náhradní přemostění - pokud vůbec bude možné ho postavit - mělo stát více než čtvrt miliardy, což je polovina ceny nového mostu, tak je to o vážné diskusi. Za ty peníze bychom rozšířili školky či školy pro několik set dětí.

Náhradní přemostění by mohlo stát přes čtvrt miliardy?

Původně to tak bylo. Díky posledním krokům Technické správy komunikací bychom se mohli pohybovat "jen" kolem 150 až 180 milionů. I to jsou obrovské peníze, proto to není jednoduché rozhodnutí. Na druhou stranu je důležité mít náhradní dopravu.

Co bude s Hlávkovým mostem? Ten také není v dobrém stavu.

Hlávkův most by měl být opraven následně po Libeňském mostě.

Hrozí mu demolice?

V tuto chvíli v žádném případě.

Lze očekávat protesty proti bourání Libeňského mostu. Přece jen je to kubistická architektura.

Na workshopu pro předsedy zastupitelských klubů, členy rady a členy dopravního výboru mostaři jasně řekli, proč se to má stát. Vyvrátili většinu tezí radní Petry Kolínské a dalších. Když jde o věcnou diskusi a ne o politicky podbarvenou debatu, tak to vyznívalo ve prospěch tohoto řešení. Jsem připravený otevřít platformu, kde odborníci, kteří doporučují tento postup, budou lidem odpovídat na dotazy.

Nicméně aktivistům se často daří pozastavit podobné stavby. Máte připravené alternativní řešení dopravy pro případ, že se jim podaří akci pozdržet nebo plán úplně zastavit?

Tyto názory plně respektuji, ale musíme si uvědomit, že bude rozhodovat většina zastupitelů. To, co předkládám, není názor Petra Dolínka. Jen představuji řešení, které jako nejlepší doporučili odborníci. Pokud to odhlasují zastupitelé, napnu veškeré síly k opravě mostu.

Zastupitelům to asi vysvětlíte, ale občanská společnost formou protestů a petic dokáže takové akce zdržet.

My máme platná stavební povolení.

Takže to nemohou zbrzdit?

Ne. Jsem připravený udělat platformu, kde budou probíhat veřejná setkání a kde si o tom můžeme povídat. Tři roky se do projektu investovalo, dopadlo to ovšem tím, že Libeňský most musel být pět týdnů zavřený a museli jsme ho podepřít. To není ideální, most opravdu není v dobré kondici.

Neselhali jste? Neměli jste to řešit už před několika lety? Není spojení na letiště, není připravená trasa metra D. Nedělá Praha některá rozhodnutí pozdě, nepřistupuje k některým věcem vágně?

Spojení na letiště má stavět stát, to nemůžeme dělat my.

Jde mi o situaci Libeňského mostu a uvedla jsem další příklady. Neotálí Praha s některými rozhodnutími až příliš a pak to dopadá takovou krizí?

Praha před čtyřmi lety na návrh primátora Tomáše Hudečka a náměstka Jiřího Nouzy poměrně rychle rozhodla o rekonstrukci mostu. Problém je v tom, že pak to bylo pozastavené. Kdyby se to nepozastavilo, tak jsme v roce 2016 či 2015 vysoutěžili zhotovitele a v roce 2019 jsme mohli mít nový most.

Související video: Haka na Libeňském mostě: