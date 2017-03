Nebydlíte v Praze? Nevadí. Parkovací kartu do modrých zón vám zařídíme, nabízí firma z Kypru

před 1 hodinou

Společnost Novantis, která má kyperskou adresu, nabízí na webových stránkách Modré parkování Praha parkovací karty i lidem, kteří v Praze nežijí. Přespolní si musí za více než čtyři tisíce korun přihlásit sídlo své firmy do Prahy a poté zaplatí 1990 korun měsíčně za parkovací kartu do modré zóny, která je určena jen obyvatelům městské části a podnikatelům, kteří tam mají provozovny. Na tom, jestli bude zájemce v Praze opravdu podnikat, nezáleží. Firma nabízí přeposílání veškeré pošty, případně její naskenování.

Praha - Vyřízení karet pro Prahu 1, 2 a 7 nabízí firma Novantis, která poskytuje i službu Sídloprofirmy.cz. Jejím prostřednictvím si přespolní mohou přihlásit sídlo své firmy do Prahy a dalších větších měst. Na webových stránkách Modré parkování Praha společnost cílí na podnikatele, kteří jezdí do metropole za obchodem, ale i na "milovníky kultury, nákupů a historie".

"Pokud do Prahy jezdíte častěji a potřebujete cestovat svým autem, modré parkování v modrých zónách pro vás může být zajímavým a finančně optimálním řešením," píše se na stránkách. Parkování v jedné z částí vyjde na 1990 korun měsíčně.

Loňské rozšíření zón placeného parkování přitom mělo mimo jiné omezit příliv mimopražských řidičů, kteří často jezdí pracovně do Prahy. Na místech ohraničených modrými čárami mohou v jednotlivých městských částech parkovat jen majitelé speciálních karet. Na ty mají nárok pouze lidé, kteří mají v místě trvalý pobyt, nemovitost nebo firmu. Novantis však nabízí parkovací karty i přespolním, a to za pomoci přestěhování jejich sídla.

"Nabízíme balíčky parkovacích abonentních karet pro Prahu 1, Prahu 2, Prahu 7. Parkování v centru s abonentní parkovací kartou v modré zóně měsíčně od 1990 Kč," píše firma na stránkách.

"Každý z balíčků obsahuje souhlas s umístěním sídla firmy nebo provozu, nájemní smlouvu, parkovací kartu na 6, 12 nebo 24 měsíců. V ceně máte nejen abonentní parkovací kartu na příslušnou modrou zónu ve vybrané městské části, ale také poskytnutí všech nutných souhlasů a užívacího titulu," píše se na webu.

Pokud si majitel firmy sídlící v městské části zajde parkování vyřídit na radnici, zaplatí za první vůz 12 000.

"Máme Prahu 1, 5, 6, 8, 10, Brno, Ostravu a České Budějovice. Na Prahu 1 teď máme akci. Stojí to 290 korun měsíčně, tedy 4210 s DPH na rok. K tomu vyřídíme i parkovací kartu," reagovala operátorka firmy na zájem reportérky změnit sídlo své firmy a získat parkovací místo. Dodala, že na novou adresu podnikatel nemusí nic stěhovat, ani tam nemusí jezdit. Na domě se objeví název jeho společnosti, poštu mu firma bude přeposílat nebo skenovat. Parkovací kartu si tak tímto způsobem může obstarat i podnikatel, který do svého oficiálního sídla nikdy nevkročí.

Po zaslání oficiálního dotazu společnost pro Aktuálně.cz uvedla, že podnikatel novou adresu může částečně využívat. "Na původní adrese, pokud ji dále využívá, si klient ponechá hlášenou provozovnu pro výkon své podnikatelské činnosti. V rámci služby Modré parkování získá nejen sídlo společnosti, ale také sdílenou kancelář se službami recepce otevřené sedm dní v týdnu, kterou při návštěvě Prahy využívá," odpověděla na dotaz zaslaný ředitelce firmy Rihanně Abubekirové Lenka Tomková.

Je to obcházení zákona, tvrdí právník

Podle právníka Ondřeje Preusse, zakladatele webu DostupnyAdvokat.cz, se však firma dopouští klasického obcházení zákona. "Tedy jednání, které pokoutně maří účel právní normy a obchází její smysl. O parkovací kartu totiž může požádat i živnostník s provozovnou v dané oblasti. Ta provozovna tam však skutečně má být, to je účelem této normy, aby kdokoliv mohl zaparkovat u své provozovny. Ne to, aby někdo měl provozovnu jen kvůli parkování. To zařídí daná společnost a člověk, který ve skutečnosti žádnou reálnou provozovnu v místě nemá, náhle může parkovat," uvedl právník.

Praxe je to podle něj nelegální. "Při obcházení zákona zpravidla dochází k zneužívání práva. Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany a karta by mohla být zrušena. Legální to tedy není," řekl. Nejprve by však městská část musela prokázat, že podklady k žádosti prošly účelovou manipulací.

"Jednoduše řečeno, někdo by si musel dát práci s prokázáním nepravdivých a účelových tvrzení majitelů takových karet. A to bude velmi obtížné," míní. Těm, kteří si kartu od firmy koupí, však podle něj může hrozit zrušení již zaplacené parkovací karty. "Větší riziko ale nese samotný provozovatel dané pochybné služby."

Praxi kritizuje i proděkan Fakulty dopravy ČVUT Josef Kocourek. "Je to neuvěřitelné, tímhle způsobem se vrací lidé a auta, která chtěla Praha modrými zónami eliminovat," řekl. Systém modrých zón je podle Kocourka v zásadě nedomyšlený. "Tenhle případ, který ukazuje, jak ho lze obejít, to jen dokumentuje. My jako fakulta kritizujeme zóny dlouhodobě, neumožňují parkování třeba lidem, kteří bydlí jen v nájmu a v Praze pracují, návštěvy, odvozy do nemocnice… Těch případů, na které se nemyslelo, je mnoho," řekl.

Pražské úřady, které se chystají modré zóny ještě rozšířit, zatím na obcházení pravidel rezignují. "Pokud by Praha měla ověřovat, zda se náhodou nejedná o fiktivní místo podnikání nebo trvalého pobytu, musela by u každé žádosti o vydání parkovacího oprávnění ověřovat skutečný stav na místě samém a požadovat prostřednictvím soudu provedení změny," uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman s tím, že to není reálně možné.

